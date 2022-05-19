بايدن يزور آسيا في رحلة يخيّم عليها شبح تجربة نووية كورية شمالية محتملة

ستيفاني رينولدز ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – مدعوما بفكرة أنه نجح في توحيد صفوف الغرب ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا الخميس لتأكيد طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، لكن شبح تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية يخيّم على رحلته.

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ويغادر الديموقراطي البالغ 79 عاما الولايات المتحدة الخميس متوجها إلى كوريا الجنوبية على أن يكمل رحلته الآسيوية إلى اليابان الأحد، وسيعقد اجتماعات مع زعيمي البلدين وسيشارك أيضا في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي (كواد) الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، خلال وجوده في طوكيو.

وقال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي الأربعاء "ليس هناك تعارض بين تكريس الوقت والطاقة والاهتمام لأوروبا وتكريس الوقت والطاقة والاهتمام لآسيا. نعتبر أن القضايا الأوروبية والآسيوية تعزز بعضها البعض".

وفي حين يهيمن غزو روسيا لأوكرانيا على اهتمامات الإدارة الأميركية منذ أسابيع، أعطت هذه الأزمة أيضا زخما للدبلوماسيين ولواضعي الاستراتيجيات الأميركيين.

فقد أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة في رد الفعل الغربي على الغزو الروسي مع إرسالها عددا كبيرا من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا وفرضها عقوبات اقتصادية على موسكو. وهي تعمل حاليا على توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليشمل فنلندا والسويد، وهو ما سيكون بمثابة انتصار تكتيكي على موسكو.

وقبل مغادرة الولايات المتحدة في رحلته الآسيوية، يستقبل جو بايدن رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض الخميس. وقال ساليفان إن هذا يوضح "التكافل" بين سياسة بايدن الأوروبية والآسيوية الذي يسعى "لنسج الاثنتين معا".

وأوضح ساليفان أن الولايات المتحدة تريد "تأكيد صورة ما يمكن أن يكون عليه العالم إذا اجتمعت الديموقراطيات والمجتمعات المنفتحة لإملاء قواعد اللعبة"، حول "حس القيادة" الأميركي.

تايوان وكوريا الشمالية

وأكد جايك ساليفان "نعتبر أن هذه الرسالة ستصل إلى بكين. لكنها ليست رسالة سلبية وليست موجهة إلى دولة واحدة".

كذلك، ستكون الصين وتايوان في الواجهة. فقد نبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز أخيرا الى أن الصين تتابع "من كثب" الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الارجح العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة الى السيطرة على تايوان.

وقال بيرنز "من الواضح أن القادة الصينيين يحاولون أن يحددوا من كثب العبر التي يمكن أن يستخلصوها من أوكرانيا في ما يتصل بطموحاتهم في تايوان".

واضاف "أظن أنهم صدموا خصوصا بطريقة توحد حلف شمال الاطلسي لفرض أثمان اقتصادية على روسيا ردا على عدوانها".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي لن يذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث التقى دونالد ترامب في العام 2019 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد قمة لافتة إلا أنها لم تساهم في تغيّر مسار النظام.

وقال ساليفان الأربعاء "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن.

وقال نائب كوري جنوبي الخميس ان كوريا الشمالية أنجزت التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها.

وأوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة نقلا عن معلومات الجهاز الوطني للاستخبارات في سيول "انجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها.

وكانت بيونغ يانغ اختبرت أسلحة نووية ست مرات بين عامي 2006 و2017، ويرى الزعيم الكوري الشمالي في الأسلحة النووية وسيلة للتأثير على الساحة الدولية وضمان قبضته الشديدة على البلاد.

وقد يلجأ الزعيم الكوري الشمالي إلى استعراض قدرات بلاده النووية فيما تواجه تفشيا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز عدد الإصابات حتى الآن 1,7 مليون بحسب الصحافة الرسمية.

© 2022 AFP