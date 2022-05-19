تعرّض سفينة لهجوم قبالة اليمن (وكالة بريطانية)

ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري الخميس أنها تحقق في تقارير عن هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل اليمن.

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وأفادت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" UKMTO أن الهجوم وقع على بعد 34 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.

وأضافت أن "التحقيقات جارية".

وتشارك UKMTO في عمليات لمكافحة القرصنة وهي تابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي تنسّق عمليات المراقبة في المنطقة.

وتم تحميل قراصنة صوماليين مسؤولية هجمات سابقة. وتراجعت وتيرة هذا النوع من الهجمات في السنوات الأخيرة بفضل عمليات أمنية دولية.

ويعيش اليمن أزمة إنسانية مدمّرة جرّاء المعارك بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من السعودية.

وقتل أكثر من 150 ألف شخص في الحرب ونزح الملايين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

© 2022 AFP