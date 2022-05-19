كوريا الشمالية انهت التحضيرات لإجراء تجربة نووية (نائب كوري جنوبي)

سازالي أحمد ا ف ب/ارشيف

علم كوريا الشمالية في مجمع سفارتها في كوالالمبور بتاريخ 19 آذار/مارس 2021

سيول (أ ف ب) – أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، على ما قال نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول.

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ورغم موجة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية "انجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها كما اوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية، وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت.

ويصل بايدن إلى سيول الجمعة في إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الأربعاء "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن.

وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أولى الإصابات بكوفيد-19، وهي الآن تبلغ عن تسجيل مئات الآلاف من حالات "الحمى" يوميا.

ويعتقد خبراء أن تجربة نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن الوباء.

© 2022 AFP