لولا يعقد قرانه قبل اقل من خمسة اشهر على الاستحقاق الرئاسي في البرازيل

الرئيس البرازيلي السابق لويس اينياسيو دي سيلفا لدى خروجه من السجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 الى جانب روزانجيلا دا سيلفا

ساو باولو (أ ف ب) – تزوج الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مساء الأربعاء روزانجيلا دا سيلفا الأخصائية في علم الاجتماع التي تصغره بـ 21 عامًا وقد تصبح السيدة الأولى إذا فاز في انتخابات تشرين الاول/أكتوبر الرئاسية.

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نشر لولا (76 عامًا) صورة على انستغرام التقطت خلال الزفاف في قاعة لإحياء الحفلات في حي بروكلين السكني بساو باولو.

حضر هذا الحدث الذي لم يسمح للصحافة بتغطيته، نحو 200 مدعو بينهم سياسيون وفنانون تم إبلاغهم قبل يوم فقط بمكان اقامة الزفاف.

ووفقًا لوسائل إعلام برازيلية، صدرت تعليمات للمدعوين بترك هواتفهم المحمولة قبل دخولهم الى القاعة.

وحضرت الحفلة الرئيسة السابقة ديلما روسيف والحاكم السابق لساو باولو المرشح لتولي منصب نائب الرئيس في حال فوز لولا، جيرالدو ألكمين والمغني جيلبرتو جيل.

وهو ثالث زواج للولا الذي ترمل مرتين.

وزوجة لولا الجديدة المعروفة ب "جانجا" (55 عامًا) ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والعضو منذ فترة طويلة في حزب العمال(يسار).

انتشرت شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كلفة الزفاف وأنواع النبيذ التي ستقدم خلاله. وشن أنصار الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو حملة على نمط حياة لولا.

بحسب الصحافة البرازيلية فإن لولا و"جانجا" تعارفا قبل عقود. لكن المكتب الاعلامي للرئيس السابق اكد أن علاقتهما العاطفية بدأت في نهاية العام 2017.

ولم يعلن عنها سوى في أيار/مايو 2019 عندما سُجن لولا بتهمة الفساد.

وكانت روزانجيلا دا سيلفا ضمن الناشطين الذين ظلوا لمدة 18 شهرًا أمام السجن وزارت لولا عدة مرات حتى إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ضاعفت دا سيلفا ظهورها العلني إلى جانب لولا ولا سيما في 7 نيسان/أبريل عندما أطلق الأخير حملته للترشح لولاية ثالثة بعدما تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2010.

© 2022 AFP