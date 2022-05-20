المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تتوجه إلى الصين الاثنين في زيارة تشمل شينجيانغ

فابريس كوفريني ا ف ب/AFP/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – تتوجه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اعتبارًا من الاثنين إلى الصين وستزور خصوصًا منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث تُتهم بكين باضطهاد أقلية الأويغور.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي "أثناء زيارتها، ستلتقي المفوضة السامية عددًا من كبار المسؤولين الوطنيين والمحليين" مشيرًا إلى أنها ستزور غوانغزو وكذلك كاشه وأورومتشي في شينجيانغ.

تطالب باشليه بكين منذ سنوات بـ"وصول مهم وبدون عوائق" إلى هذه المنطقة. ويتواجد فريق مؤلف من خمسة أشخاص من المفوضية السامية في البلاد منذ 25 نيسان/أبريل، بهدف التحضير لزيارة باشليه.

وفُرض على أفراد "الفريق التحضيري" الخضوع لحجر صحي، لكنّ باشليه كونها زائرة رسمية رفيعة المستوى، لن تخضع للعزل. وتمكن الفريق بعد انتهاء الحجر من زيارة غوانغزو وشينجيانغ.

وأوضح مكتبها الإعلامي أن باشليه ستنشر بيانًا وستعقد مؤتمرًا صحافيًا في نهاية زيارتها في 28 أيار/مايو.

وهذه الزيارة المعلنة منذ أسابيع، منتظرة جدًا رغم أنها تنطوي على مخاطر بالنسبة لباشليه. ولا تخفي المنظمات الحقوقية غير الحكومية واقع أنها تنتظر من المفوضة السامية أن تندد بدون مواربة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بها بكين. وتنفي السلطات الصينية كافة الاتهامات الموجّهة إليها.

وتتعرض باشليه أصلًا لضغوط خصوصًا من الولايات المتحدة لأنها لا تزال لم تنشر تقريرًا حول شينجيانغ.

وأعلنت متحدثة باسمها مؤخرًا أن التقرير لن يُنشر قبل توجه باشليه إلى الصين، بما أنه سيتضمن عناصر من زيارتها.

وعلى غرار كافة التقارير الصادرة عن المفوضية السامية، سيُعرض التقرير بشأن شينجيانغ على الدولة المعنية أي الصين، كي تتمكن بكين من إبداء رأيها.

وبحسب منظمات حقوقية، تعتقل الصين ما لا يقلّ عن مليون شخص من أقلية الأويغور وأفرادًا آخرين من أقليات أخرى ناطقة بالتركية، هي مسلمة بشكل أساسي، في معسكرات في منطقة شينجيانغ تخضع لحراسة مشددة من جانب السلطات.

تنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن هؤلاء الأشخاص يتواجدون في مراكز للتدريب المهني مخصصة لإبعادهم عن الإرهاب والنزعة الانفصالية، بعد هجمات دامية عديدة نُسبت إلى إسلاميين أو انفصاليين من الأويغور.

© 2022 AFP