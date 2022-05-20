الموت يغيب الفنان المصري سمير صبري عن 85 عاما بعد مسيرة فنية حافلة

محمد محجوب ا ف ب/ارشيف

القاهرة (أ ف ب) – غيّب الموت الجمعة الفنان المصري متعدد المواهب سمير صيري عن عمر يناهز 85 عاما، بعد مسيرة حافلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة الفنية العربية بالكثير من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح.

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وتوفي سمير صبري في الساعات الأولى من صباح الجمعة في أحد فنادق القاهرة حيث كان يقيم في الأونة الأخيرة بعد أن دخل المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة بسبب مشكلات في القلب، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ولد سمير صبري في مدينة الاسكندرية الساحلية في شمال مصر في كانون الأول/ديسمبر عام 1936، وتخرج من مدرسة "فيكتوريا كولدج" التي خرّجت أيضاً الكثير من المشاهير من أبرزهم الملك حسين عاهل الأردن السابق والمخرج المصري الراحل يوسف شاهين والنجم عمر الشريف.

وقدّم سمير صبري خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يزيد عن مئتي عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، تعاون فيها مع كبار الأسماء الفنية والإخراجية من أمثال نور الشريف وفؤاد المهندس ومجموعة من كبار الممثلين.

وعمل صبري مع نجوم مصريين من أجيال مختلفة، بينهم "الزعيم" عادل إمام الذي شاركه فيلم "البحث عن فضيحة" ونجلاء فتحي التي مثل معها في "حب وكبرياء" ويسرا التي تعاون معها في مسلسل "قضية رأي عام" في العام 2006.

كما قدم أغنيات خفيفة مثل "حلوة الدنيا سكر" وأعمالا استعراضية عدة.

بدأ سمير صبري حياته مذيعا في قناة البرنامج الاوروبي التابعة للاذاعة المصرية، ثم انتقل إلى العمل في التمثيل. لكنه عاد الى الحقل الاعلامي وقدّم في سبعينات القرن الماضي واحدا من أشهر برامج التلفزيون المصري وأنجحها، وهو "النادي الدولي" الذي كان سببا في شهرة المذيعتين المصريتين سلمى الشماع وفريدة الزمر.

كان سمير صبري صديقا للكثير من النجوم المصريين على رأسهم المغني عبد الحليم حافظ الذي كان جاره في المبنى نفسه الذي سكنه الأخير حتى وفاته عام 1977.

وكان آخر ظهور لصبري على الشاشة عبر مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام خلال موسم رمضان 2020. كما شارك في الأعوام القليلة الماضية في أفلام عدة من آخرها "2 طلعت حرب" و"ديدو" و"المشخصاتي الجزء الثاني".

-- "متعدد المواهب"--

وكان سمير صبري يقدم برنامجاً إذاعياً أسبوعياً أخيراً استضاف فيه عدداً كبيراً من الفنانين منهم الممثل المصري حسن يوسف الذي قال "وفاته خبر صادم، كنت معه أول أمس أسجل حلقة لبرنامجه".

الممثل المصري سمير صبري في افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان مسقط السينمائي في سلطنة عمان في 21 آذار/مارس 2016 محمد محجوب ا ف ب/ارشيف

وأصدر سمير صبري العام الماضي مذكراته التي حملت عنوان "حكايات العمر كله"، وتضمنت الكثير من القصص عن أجيال مختلفة من الفنانين وأعمالهم وعلاقاتهم.

تزوج سمير صبري في بداية حياته من فتاة انكليزية وأنجب منها ولدا، لكنها عادت مع ابنها إلى بلدها حيث أقاما بشكل دائم بعد انفصالها عنه، فيما ظل سمير صبري على علاقته بابنه وأحفاده.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم الفنان الراحل وقالت إنه "من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة".

وبعيد انتشار خبر وفاته، أعرب الكثير من الفنانين المصريين والعرب عن تقدير كبير لسمير صبري.

فقد نعاه الفنان عادل امام عبر صفحته على انستغرام قائلا "وداعا الفنان الكبير سمير صيري".

وعلى إنستغرام أيضا نعت يسرا الممثل الراحل وكتبت "فقدنا قيمة فنية واجتماعية كبيرة".

كذلك، كتبت الممثلة التونسية هند صبري "فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض وتقديم البرامج".

كما نعته المطربة شيرين عبد الوهاب واصفة إياه بأنه "رمز من رموز الفن المصري".

© 2022 AFP