بطولة فرنسا: موناكو ومرسيليا يبحثان عن نقطة دوري الابطال وبوردو وسانت إتيان عن تفادي الهبوط

مهاجما موناكو وسام بن يدر (يسار) والالماني كيفن فولاند يحتفلان بهز شباك بريست (4-2) في الدوري الفرنسي في 14 أيار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – يبحث موناكو ومرسيليا عن نقطة لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يسعى بوردو وسانت إتيان عن تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ويتقاسم موناكو ومرسيليا المركز الثاني برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لفريق الإمارة وبفارق ثلاث نقاط أمام رين مطاردهما الوحيدة على البطاقتين المتبقيتين للمسابقة القارية العريقة التي ضمن باريس سان جرمان أولاها عقب تتويجه باللقب.

الفوز العاشر تواليا لموناكو

ويحل موناكو ضيفا على لنس السابع (61 نقطة) والطامح الى بطاقة مسابقة كونفرس ليغ، فيما يلعب مرسيليا مع ستراسبورغ الخامس (63 نقطة)والساعي الى بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويحل رين الذي يبتعد بفارق نقطتين عن ستراسبورغ، ضيفا على ليل العاشر وبطل الموسم الماضي.

ويكفي موناكو ومرسيليا التعادل لحسم بطاقتيهما الى مسابقة دوري الابطال، لكنهما سيسعيان إلى الفوز لضمان الوصافة التي تخول لصاحبها التأهل المباشر الى دور المجموعات، فيما يضطر صاحب المركز الثالث لخوض الدور التمهيدي الثالث.

ويأمل موناكو في مواصلة انتفاضته التي أطلقها في 20 آذار/مارس الماضي بفوزه الكبير على باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة حصد بعدها العلامة الكاملة في ثماني مباريات متتالية ليرفع انتصاراته الى تسعة على التوالي و20 هذا الموسم.

لكن مهمة موناكو لن تكون سهلة أمام لنس الفائز في مباراتيه الأخيرتين والخمس في السبع الأخيرة ويأمل في خسارة ستراسبورغ ونيس امام مضيفه رينس لإنهاء الموسم في المركز الخامس وضمان بطاقة مسابقة كونفرنس ليغ.

من جهته، يطمح مرسيليا الى تعويض خسارته امام رين صفر-2 في المرحلة الماضية ومصالحة جماهيره بإنهاء الموسم بفوز يضمن له بطاقة دوري الابطال الموسم المقبل، وإن كانت مهمته صعبة أمام ستراسبورغ المنتشي بتعادل مع باريس سان جرمان 3-3 وفوزين على بريست وكليرمون فيران.

ويتشبث ستراسبورغ بأمله في بطاقة يوروبا ليغ عبر تغلبه على مرسيليا وخدمة من ليل بالفوز على رين الذي تهمه النقاط الثلاث أيضا لضمان بطاقة مسابقة الدوري الاوروبي على الأقل أو دوري الابطال في حال تعثر خسارة موناكو ومرسيليا لانه يتفوق عليها بفارق الاهداف (+42 مقابل +25 لموناكو و+21 لمرسيليا).

بوردو وسانت إتيان لتفادي الهبوط

يقف اثنان من أعظم المؤسسات الكروية في فرنسا بوردو وسانت إتيان على شفا الهبوط إلى الدرجة الثانية عندما يحلان ضيفين على بريست ونانت على التوالي.

ويبدو بوردو صاحب المركز الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف متز الثامن عشر وسانت إتيان التاسع عشر قبل الأخير الأقرب إلى توديع الدرجة الأولى.

وحتى الفوز خارج الأرض على بريست لن ينقذ بوردو على الأرجح حتى لو خسر سانت إتيان ومتز لأنه يتخلف عنهما بفارق كبير في الأهداف (-41 مقابل -35 لسانت إتيان و-29 لمتز)، فيما تبدو فرص سانت إتيان قائمة على الأقل لانتزاع المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق فاصل مع الملحق الفاصل في الدرجة الثانية بين أوكسير وسوشو لأن متز يحل ضيفا على باريس سان جرمان المتوج باللقب في آخر مباراة على الأرجح لنجم الأخير كيليان مبابي المرشح للانتقال الى صفوف ريال مدريد الاسباني.

وسيسعى مبابي الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة نهاية الشهر المقبل، الى حسم لقب هداف الدوري حيث يتقدم بفارق هدف واحد عن مهاجم موناكو الدولي وسام بن يدر (25 مقابل 24).

وفي باقي المباريات، يلعب أنجيه مع مونبلييه، وكليرمون فيران مع ليون، ولوريان مع تروا.

وتقام مباريات المرحلة الاخيرة في توقيت واحد (19:00 ت غ).

© 2022 AFP