جائزة إسبانيا الكبرى: لوكلير الأفضل في الجولتين الحرتين

لويس جيني ا ف ب

سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو خلال جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة اسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد. مونتميلو، ضواحي برشلونة، في 20 أيار/مايو 2022

مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب) – بدا سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على أتم الاستعداد لمحاولة منع منافسه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب من فوز ثالث توالياً، وذلك بسيطرته على جولتي التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد.

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وبعد بداية موسم صعبة وانسحابه من سباقين من أصل الثلاثة الأولى بسبب مشاكل ميكانيكية في سيارة ريد بول، عاد فيرستابن بقوة بعد فوزه بالسباقين الماضيين في جائزتي إيميليا رومانيا الإيطالية وميامي الأميركية، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن لوكلير الى 19 نقطة.

ويدخل الهولندي الآن الى الجولة الخامسة في كاتالونيا واضعاً نصيب عينيه مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع للموسم والثالث توالياً للمرة الثانية فقط في مسيرة ابن الـ24 عاماً بعد 2021 حين فاز بجوائز فرنسا والنمسا وستيريا (على الحلبة ذاتها).

ويعود الهولندي الى حلبة أدخلته تاريخ الفئة الأولى عام 2016 حين بات عن 18 عاماً و228 يوماً أصغر سائق يفوز بإحدى جولات بطولة العالم.

لكن لوكلير، الفائز بسباقين مع حلوله ثانياً في سباقين أيضاً، كشف عن نيته الجمعة بإنهائه جولتي التجارب في الصدارة على حلبة مونتميلو.

وسجل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى، متقدماً زميله الإسباني كارلوس ساينس بفارق 0.079 ثانية في جولة مزدحمة منذ بدايتها، رغبة من الفرق بتقييم أداء التحديثات التي أدخلتها على سياراتها.

وكان فيرستابن الأفضل في بادىء الأمر على الإطارات القاسية ثم انتقل السائقون الى الإطارات اللينة وسط ازدحام لاسيما في المقطع الأخير.

ونجح لوكلير في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.828 دقيقة على متن "أف1-75" المحدثة أرضيتها وجناحها الخلفي.

وتأثر فيرستابن بالازدحام في المقطع الأخير من لفته السريعة، ليحل ثالثاً بفارق ثُلث ثانية عن لوكلير، فيما ذهب المركز الرابع لسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي كان أبطأ من لوكلير بـ 0.762 ثانية.

ونجح بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو في وضع سيارة ألبين في المركز الخامس متفوقاً على بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وكرر لوكلير السيناريو في الحصة الثانية، في وقت حقق فريق مرسيدس تقدماً كبيراً بحلول راسل ثانياً أمام هاميلتون وساينس وفيرستابن وألونسو توالياً.

وبدأ معظم السائقين الحصة الثانية على الإطارات المتوسطة الليونة ثم فُعِلَت سيارة الأمان الافتراضية بعد عطل طرأ على سيارة ألفا روميو الخاصة بالفنلندي فالتيري بوتاس ما أدى الى توقفها بجانب الحلبة.

وعاد بعدها السائقون لاعتماد الإطارات اللينة لمحاكاة التجارب التأهيلية ليوم السبت، فبقي لوكلير الأفضل بعدما سجل 1:19.670 دقيقة، لكن الأمور تغيرت خلفه مع حلول راسل وهاميلتون في المركزين الثاني والثالث بفارق عُشرٍ وعُشرين من الثانية توالياً، ما يؤشر الى أن التحديثات التي أدخلت على "دبليو13" قد تغير الواقع الذي يعيشه الفريق الألماني في بداية الموسم الجديد.

وما زال فريق مرسيدس الأكثر تضرراً من القوانين الفنية الجديدة التي طبقت على سيارات هذا الموسم، ولم يتمكن حتى الآن من إيجاد حل لمشكلة الارتدادات على الحلبة.

ورغم ذلك، كشف المدير النمسوي للفريق توتو وولف بأن حاملي لقب الصانعين لن يدخلوا هذا الأسبوع تعديلات جذرية على تصميم "دبليو 13"، لكن بعد برشلونة "علينا أن ننظر في المرآة وأن نتساءل: هل أخطأنا؟".

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الأولى:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.828 (27 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.907 (27)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:20.164 (28)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:20.590 (28)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:20.768 (24)

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الثانية:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.670 (29 عدد اللفات)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.787 (27)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.874 (26)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.990 (31)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:20.006 (27)

© 2022 AFP