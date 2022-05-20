حجاج يهود يعودون إلى مكناس المغربية للمرة الأولى منذ الستينات

مكناس (المغرب) (أ ف ب) – شارك عشرات من اليهود هذا الأسبوع في مراسم زيارة "الهيلولة" التقليدية في مدينة مكناس بالمغرب وذلك للمرة الأولى منذ ستينات القرن الفائت اثر عمليات ترميم للمقبرة اليهودية التاريخية في المنطقة.

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وهي المرة الأولى التي يعود فيها الزوّار اليهود إلى هذه المدينة وقد سكن اليهود المغرب منذ قرون وتاتي بعد تطبيع العلاقات مع اسرائيل في كانون الاول/ديسمبر 2020.

يقول الفرنسي المغربي أندريه ديرهي (86 عاما) لفرانس برس وهو يتمشى في محيط بيت حاييم (بيت الحياة بالعبرية) في مكناس "لا أجد الكلمات للتعبير عما أشعر به. رائعة هي عودتي التي كانت جد منتظرة إلى مسقط رأسي اثر سنوات من الغياب".

استقبلت هذه المقبرة القديمة المتواجدة في الحيّ اليهودي "الملّاح" وسط المملكة، الأربعاء ولأول مرة منذ العام 1960 حجاجا يهودا غالبيتهم من أصول مغربية جاؤول للاحتفال "بالصّدّيقين" تحت رقابة امنية كبيرة.

ويقول الحاخام الشاب الاسرائيلي من أصول مغربية نضام (31 عاما) والذي يزور المكان لأول مرة في حياته "أفتخر بالمجيء إلى مكناس حيث يرقد أسلافي".

اقيمت هذه المقبرة في العام 1682 ثم تداعت وكانت في اطار برنامج إعادة ترميم لأكثر من 160 مقبرة يهودية في المغرب بدأها الملك محمد السادس في العام 2010.

يقارب عدد الطائفة اليهودية في المغرب اليوم ثلاثة آلاف شخص وهي الأكبر في منطة شمال أفريقيا بالرغم من هجرة كبيرة إلى اسرائيل منذ انشاء الدولة اليهودية في العام 1948.

ويحافظ 700 ألف اسرائيلي من أصول مغربية غالبا على علاقات قوية مع بلدهم الأم.

تواجدت هذه الطائفة منذ القديم في المغرب وتعززت منذ القرن الخامس عشر بعد طرد اليهود من اسبانيا وناهز عددهم 250 ألف شخص نهاية العام 1940.

واثر تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل سمح بعودة السيّاح اليهود إلى المملكة.

- "تعايش" -

يطوف مئات من الزائرين يحملون الشموع بين ايديهم بالقرب من القبور المطلية بالجير الأبيض في مدينة مكناس. ويؤدي البعض صلاة أمام لوحة الحاخام رافييل بيردوغو "أستاذ التورات" والذي توفي في العام 1821.

يهوديان يسيران داخل مقبرة في مكناس المغربية لاداء مراسم زيارة "الهيلولة" التقليدية فاضل سنا اف ب

ويقول الأمين العام لمجلس الطائفة اليهودية في المغرب سيرج بيردوغو إن "هذا التجمّع دليل على انه يمكن أن نجعل من الآثار مكانا للاحتفال بذاكرة اليهود في المغرب".

وتحظى القضية الفلسطينية بدعم وتعاطف سكان المملكة لكن التطبيع مع اسرائيل لم يثر احتجاجات كبيرة في البلاد.

يعتبر يوسف اسرائيل وهو قاض يتحدر من مدينة تطوان (شمال) أن "المغرب كان دائما رمزا للتعايش الديني".

ويؤكد الحاخام نظام أنه قبل تطبيع العلاقات كانت المملكة المغربية تستقبل كل عام ما بين خمسين وسبعين ألفا من السيّاح اليهود يأتي غالبيتهم من اسرائيل.

ومن المرتقب أن يستقبل المغرب نحو 200 ألف سائح بعد احداث خطوط جوّية مباشرة بين البلدين.

ولد جيل بيردوغو الاسرائيلي من أصول مغربية في مكناس ويستفيد من الزيارة للعودة لأول مرة إلى المغرب التي غادرها في العام 1970 في سنّ الحادية عشرة.

ويقول متفقد التعليم الوطني الاسرائيلي مصحوبا بزوجته وأطفاله الستة "عدت الى حيّنا مغمض العينين. وعادت الي كل الذكريات وكأني لم أغادر البلاد".

ويضيف أن التجربة "مؤثرة" وخصوصا بالنسبة لأبنائه الذين قدموا لأول مرّة الى المغرب.

ويورد ابنه افيخاي (30 عاما) مبتسما "نشأنا مع حكايات أبينا ويبدو الأمر كأننا عثرنا على القطعة الناقصة من اللغز".

ويحيي جيل بيردوغو المغرب على "العمل الاستثنائي للحفاظ على الذاكرة".

ويضيف دامعا "هذه الرحلة بمثابة رمز كبير لابنائي لا مثيل له".

© 2022 AFP