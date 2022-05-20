دوري "أن بي أيه": تايتوم وسمارت يقودان سلتيكس لمعادلة هيت

نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم يحتفل بفوز فريقه على مضيفه ميامي هيت في المباراة الثانية من الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 19 أيار/مايو 2022.

ميامي (أ ف ب) – قاد جايسون تايتوم وماركوس سمارت فريقهما بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت 127-102 الخميس في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نهائي المنطقة الشرقية).

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ورد سلتيكس التحية لميامي هيت الذي حسم المباراة الأولى الثلاثاء 118-107، فتعادل الفريقان 1-1 قبل مواجهتيهما المقبلتين في بوسطن السبت والاثنين، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع يتوج بطلا للمنطقة الشرقية ويبلغ الدور النهائي للدوري.

وسجل تايتوم 27 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف سمارت، العائد بعد غيابه عن المواجهة الاولى بسبب الإصابة، "دابل دابل" مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق الـ"تريبل دابل".

وساهم جايلن براون في فوز سلتيكس أيضا بتسجيله 24 نقطة بينها أربع ثلاثيات مع ثماني متابعات، وأضاف البديل غرانت وليامس 19 نقطة، وسجل كل من أل هورفورد، العائد بدوره بعد غيابه عن مباراة الثلاثاء بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، والبديل بايتون بريتشارد 10 نقاط.

وبعدما اكتفى بتسجيل 11 ثلاثية من أصل 34 في المباراة الاولى، تمكن سلتيكس من ترجمة 20 ثلاثية من اصل 40 محاولة الخميس.

وفرض سلتيكس أفضليته في الشوط الأول بكسبه الربعين الأول والثاني 35-24 و35-21 على التوالي، فيما انتهى الربعان الأخيران بالتعادل 26-26 و31-31 تواليا.

واكتفى نجم ميامي هيت جيمي باتلر بتسجيل 29 نقطة فقط مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بعدما فرض نفسه نجما في المباراة الأولى بتسجيله 41 نقطة.

وكان باتلر اللاعب الوحيد إلى جانب غابي فينسنت (14 نقطة) تخطيا حاجز النقاط العشر بين الخماسي الأساسي في التشكيلة، حيث سجل كل من بام أديبايو وماكس ستراس ست نقاط مع تسع متاعبات للأول وخمس للثاني، وبي جي تاكر خمس نقاط.

ونجح البديلان فيكتور أولاديبو وتايلر هيرو في تجاوز حاجز النقاط العشر أيضا حيث سجل الاول 14 نقطة وأضاف الثاني 11 نقطة.

© 2022 AFP