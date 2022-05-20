عشرة مفقودين وانتشال ثلاث جثث اثر غرق مركب يقل مهاجرين تونسيين

مهاجرون افارقة تم انقاذهم من الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد في 11 حزيران/يونيو 2021

تونس (أ ف ب) – أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 44 مهاجرًا غير قانوني وانتشلت ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاد متحدث رسمي وكالة فرانس برس الجمعة.

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وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي "تم انقاذ 44 شخصا وهناك عشرة مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث الخميس".

وكل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط-شرق) وحاولوا التوجه بمركب قبل ان يغرق نحو السواحل الايطالية، حسب الجبابلي.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية لتونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وأعلن جيش البحر التونسي السبت إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع أيار/مايو العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

بين 22 و30 نيسان/ابريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

يصل مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة ب12883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة ب1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

© 2022 AFP