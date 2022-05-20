مونديال 2022: برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

فرانك فيف ا ف ب

كأس العالم لكرة القدم معروضة في قاعة في الدوحة خلال جمعية فيفا العمومية في 31 آذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم ثلاثة متأهلين من أصل 32 منتخباً سيشاركون في الحدث العالمي في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

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الملاحق

بعد حجز 29 منتخباً بطاقة المشاركة، تبقى الملاحق الأخيرة لاكتمال العدد: ملحق أوروبي وملحقان دوليان.

الأربعاء 1 حزيران/يونيو: نصف نهائي ملحق المسار الأول في أوروبا بين اسكتلندا وأوكرانيا في غلاسكو.

الأحد 5 حزيران/يونيو: الفائز بين اسكتلندا وأوكرانيا يواجه ويلز في كارديف على بطاقة التأهل.

الثلاثاء 7 حزيران/يونيو: ملحق تحديد خامس قارة آسيا بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة على استاد أحمد بن علي في قطر.

الإثنين 13 حزيران/يونيو: ملحق دولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

الثلاثاء 14 حزيران/يونيو: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

النهائيات

تنطلق النهائيات يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة. في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الاكوادور على استاد البيت في الخور. تختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 كانون الأول/ديسمبر.

المواعيد الرئيسة

- من 21 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات

- من 25 الى 28 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الى 2 كانون الاول/ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 كانون الاول/ديسمبر: الدور ثمن النهائي

- 9 و10 كانون الاول/ديسمبر: الدور ربع النهائي

- 13 و14 كانون الاول/ديسمبر: الدور نصف النهائي

- 17 كانون الأول/ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 كانون الاول/ديسمبر: المباراة النهائية

© 2022 AFP