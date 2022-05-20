وفاة الفنان المصري سمير صبري بعد صراع مع المرض

محمد محجوب ا ف ب/ارشيف

القاهرة (أ ف ب) – توفي الفنان المصري سمير صبري عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية الجمعة.

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وكان سمير صبري المولود في مدينة الاسكندرية الساحلية شمال مصر في كانون الأول/ديسمبر عام 1936، متعدد المواهب إذ مثّل في السينما والتلفزيون والمسرح. كما كان مذيعاً في الرادبو في بداية حياته، ثم أصبح مذيعا تلفزيونيا لامعا وقدم أحد أشهر برامج التلفزيون المصري في سبعينات القرن الماضي بعنوان "النادي الدولي".

وعانى سمير صبري من مشكلات في القلب أدت الى دخوله المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وقدّم سمير صبري خلال مسيرته الفنية الطويلة الممتدة على أكثر من نصف قرن، ما يزيد عن مئتي عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، تعاون فيها مع كبار الأسماء الفنية والإخراجية من أمثال عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وغيرهم من كبار الممثلين.

من أبرز أعماله فيلم "البحث عن فضيحة" سنة 1973 مع الفنان عادل إمام ومسلسل قضية رأي عام مع الفنانة يسرا عام 2006.

وكان آخر ظهور لصبري على الشاشة عبر مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام خلال موسم رمضان 2020. كما شارك في الأعوام القليلة الماضية في أفلام عدة من آخرها "2 طلعت حرب" و"ديدو" و"المشخصاتي الجزء الثاني".

وعقب انتشار خبر الوفاة، نعى الكثير من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب الفنان الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بور/منى

© 2022 AFP