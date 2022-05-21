إردوغان يحضّ السويد على "إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي خطابا في الجمعية الوطنية التركية في أنقرة في 20 نيسان/ابريل 2022

اسطنبول (أ ف ب) – دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السويد السبت الى "إنهاء دعمها السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية وتسليمها أسلحة"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد الى حلف شمال الاطلسي.

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واجرى الرئيس التركي السبت أول مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن منذ بدء الازمة المفتوحة بين البلدين، وكذلك مع فنلندا، في شأن انضمامهما الى الحلف الأطلسي.

وقال إردوغان في بيان صدر اثر الاتصال إنه "ينتظر من السويد أن تتخذ اجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته في سوريا والعراق".

كذلك، طلب من ستوكهولم "رفع القيود" عن صادرات الأسلحة الى انقرة والتي فرضت منذ تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال سوريا والعراق مستهدفة مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه الاكراد المدعومين من الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

وسيتشاور الرئيس التركي أيضا مع نظيره الفنلندي.

وتسببت أنقرة بأزمة داخل حلف شمال الاطلسي، علما انها عضو فيه، عبر معارضتها انضمام البلدين المذكورين في شمال أوروبا الى الحلف، متهمة إياهما بايواء ودعم أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وواشنطن والاتحاد الاوروبي تنظيما إرهابيا.

وقدمت ستوكهولم وهلسنكي رسميا الإثنين طلب انضمامهما الى حلف الاطلسي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحرص أنقرة منذ بداية الحرب على البقاء على علاقة مع كل من موسكو وكييف.

© 2022 AFP