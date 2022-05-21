الملاكمون الكوبيون يحققون عودة كاسحة الى عالم الاحتراف

الفريدو استريلا ا ف ب

الملاكم الكوبي لازارو الفاريس (يمين) خلال نزاله مع المكسيكي فرانسيسكو ميركادو في أغواسكاليينتيس، المكسيك في 20 أيار/مايو 2022

اغواسكاليينتيس (المكسيك) (أ ف ب) – حقق الملاكمون الكوبيون عودة كاسحة الى عالم الاحتراف بعد فوزهم بخمسة نزالات بالضربة القاضية وآخر بالنقاط، وذلك في أول مشاركة لهم كمحترفين منذ ستة عقود.

إعلان اقرأ المزيد

وتغلب الملاكمون الكوبيون الستة بسهولة على خصومهم - خمسة مكسيكيين وكولومبي - في النزالات التي أقيمت الجمعة في مدينة أغواسكاليينتيس في وسط المكسيك.

وقال قائد الفريق الكوبي خوليو سيسار لا كروس (32 عاماً) إن هذه البطولة ستدخل التاريخ "ليس فقط للملاكمة الكوبية، بل أيضاً للملاكمة المحترفة، مع دخول ستة كوبيين من الباب العريض".

واحتاج البطل الأولمبي مرتين الى دقيقة و40 ثانية فقط لحسم مواجهته مع الكولومبي ديفيس كاسيريس بالضربة القاضية.

وكانت أغواسكاليينتيس بالفعل شاهدة على صفحة تاريخية: تمكن الملاكمون الكوبيون من الحصول على مكافآت بعدما أجبروا على المنافسة كهواة منذ أن ألغى فيدل كاسترو الرياضة الاحترافية في عام 1962، بعد ثلاثة أعوام من الثورة.

وحتى من دون الحافز المادي، حمل الـ"دومادوريس" (المروّضون) ألوان بلادهم عالية جداً في بطولات العالم والألعاب الأولمبية، لدرجة أن الجزيرة الكاريبية حصدت 80 لقباً عالمياً بين الهواة و 41 لقباً أولمبياً.

وفي ظل حرمانهم من المكاسب المادية للاحتراف، ترك العديد من الملاكمين الكوبيين البلاد في الأعوام الأخيرة بحثاً عن مكافأتهم على جهودهم في الخارج.

لكن مع السماح لهم بالعودة الى مصاف المحترفين، سيحصلون الآن على فرصتهم كاملة للمنافسة على أعلى المستويات.

وأفاد الاتحاد الكوبي للملاكمة بأن الملاكمين سيحتفظون بثمانين بالمئة من العائدات التي يحصلون عليها من كل نزال.

وسجل أربعة ملاكمين من أصحاب الميداليات الأولمبية ظهورهم الاحترافي الأول في المكسيك، بينهم بطل العالم ثلاث مرات لازارو ألفاريس، إلى جانب البطل الأولمبي مرتين رونييل إغليسياس وأرلين لوبيس.

وأطاح لوبيس بالمكسيكي فرناندو غالفان بعد دقيقة و34 ثانية فقط على انطلاق الجولة الأولى.

وقال بعد المباراة "نريد أن نظهر الجودة العالية للملاكمة الكوبية وأنه يمكننا الذهاب بعيداً في الملاكمة الاحترافية".

وفاز جميع الكوبيين بالضربة القاضية باستثناء لازارو ألفاريز الذي تغلب على منافسه المكسيكي فرانسيسكو ميركادو بالإجماع.

© 2022 AFP