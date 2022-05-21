بطولة إيطاليا: فيورنتينا يحسم المقعد القاري الاخير على حساب أتالانتا

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

الغاني ألفريد دانكن يحتفل بتسجيله لفيورنتينا ضد يوفنتوس في المرحلة الاخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم في 21 ايار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – حسم فيورنتينا آخر المقاعد المؤهلة الى المسابقات الاوروبية بفوزه 2-صفر على ضيفه يوفنتوس ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين والاخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت، وذلك على حساب أتالانتا الذي سقط بهدف نظيف على أرضه ضد إمبولي.

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ودخل فيورنتينا وأتالانتا الى مواجهتيهما الاخيرتين متعادلَين نقاطًا ولكن فيورنتينا متقدمًا بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين، لذا كان أتالانتا بحاجة لنتيجة ايجابية مقابل تعثر فيورنتينا.

إلا أن الفريق الشمالي لم يقم حتى بواجبه بسقوطه بهدف السلوفيني ليو شتوالك في الدقيقة 79، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السابع متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا الذي سيخوض غمار "كونفرنس ليغ".

في فلورنسا، سجل الغاني ألفريد دانكن (45+1) والارجنتيني نيكولاس غونزاليس (90+2) هدفي أصحاب الارض في طريقهم للفوز على يوفنتوس الذي سبق أن ضمن تأهله الى دوري الابطال باحتلاله المركز الرابع.

كما فاز لاتسيو بمباراة هامشية 3-3 على ضيفه فيرونا بعد أن سبق وضمن مشاركته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بإنهائه الموسم في المركز الخامس أمام جاره في العاصمة روما السادس الذي سيخوض غمار البطولة ذاتها.

© 2022 AFP