بطولة فرنسا: ختام احتفالي بامتياز لسان جرمان ومرسيليا وموناكو الى دوري الأبطال

ان-كريستين بوجولا ا ف ب

البرازيلي نيمار يهنئ زميله كيليان مبابي (يسار) بعدما سجل الأخير هدفه الثالث ضد متز في الدوري الفرنسي لكرة القدم. باريس في 21 أيار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – اختتم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي بأفضل طريقة، ليس لفوزه الاحتفالي باللقب أمام جمهوره على حساب متز 5-صفر وحسب، بل بالإعلان عن الاحتفاظ بكيليان مبابي الذي سجل ثلاثية وضمن لقب الهدّاف، فيما حسم كل من موناكو ومرسيليا بطاقتي التأهل لدوري الأبطال، الأول الى دور المجموعات والثاني الى الدور التمهيدي الثالث.

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وقبيل المباراة الختامية لهذا الموسم، أعلن رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي عن بقاء مبابي لثلاثة أعوام إضافية حتى 2025، مقفلاً الباب أمام ريال مدريد الإسباني الذي سعى جاهداً لضم لاعب موناكو السابق.

وأثبت ابن الـ23 عاماً مرة أخرى بأن المجهود المالي الهائل الذي بذله سان جرمان للابقاء عليه في مواجهة العرض المغري جداً من ريال مدريد والمقدر بـ190 مليون مكافأة انتقال إضافة الى راتب سنوي صافٍ من 40 مليون يورو، كان في مكانه بعدما سجل الهدفين الأولين لنادي العاصمة في الدقيقتين 25 و28، قبل أن يضيف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، حاسماً لقب هداف الدوري بـ28 هدفاً.

وكانت المباراة احتفالية أيضاً للنجم الآخر البرازيلي نيمار الذي سجل في الدقيقة 32 الهدف المئة له بقميص نادي العاصمة الذي انضم اليه عام 2017 على غرار مبابي.

وبات لاعب برشلونة الإسباني السابق سادس لاعب يصل الى المئة هدف بقميص سان جرمان بعد الأوروغوياني إدينسون كافاني (200)، مبابي (171)، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (156)، البرتغالي بيدرو باوليتا (109) ودومينيك روشتو (100) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبعد الهدف الرابع لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اضطر متز الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط المالي بوبكر تراوري بالانذار الثاني (58).

وجاء بعدها دور الأرجنتيني أنخل دي ماريا ليقول وداعاً لملعب "بارك دي برانس" بأفضل طريقة بعدما حُسِمَ أمر رحيل عن النادي الذي دافع عن ألوانه لسبعة مواسم، وذلك بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 67.

© 2022 AFP