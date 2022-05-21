دوري أبطال أوروبا للسيدات: ليون يجرد برشلونة من اللقب ويحقق الثامن

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

لاعبات ليون الفرنسي يرفعن كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزهن في النهائي على برشلونة الاسباني على ملعب أليانز أرينا في تورينو في 21 أيار/مايو 2022

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – حقق ليون الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي، بفوزه السبت في النهائي 3-1 على برشلونة الاسباني ليجرّده من لقبه في تورينو.

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وسُجلت أهداف المباراة جميعها في الشوط الاول بعد أن تقدم ليون بثلاثية نظيفة عبر أماندين هنري (6)، النروجية أدا هيغيربرغ (23) والاميركية كاتارينا ماكاريو (33)، فيما عادلت القائدة أليكسيا بوتياس وحاملة الكرة الذهبية قبل الاستراحة (41).

وكانت التوقعات عالية بين جماهير برشلونة التي توافدت بأعداد كبيرة الى ملعب أليانز ستاديوم في تورينو لمشاهدة الفريق الذي رٌشح لوضع حد لهيمنة ليون على الساحة الاوروبية والاحتفاظ باللقب.

إلا أن العودة من تأخر بثلاثية نظيفة بعد 33 دقيقة بدت مهمة مستحلية للنادي الكاتالوني.

وكان برشلونة فاز في نهائي العام الماضي على تشلسي الانكليزي 4-صفر ليحقق لقبه الاول.

أما ليون فحقق لقبه الثامن في آخر 12 سنة (2011، 2012، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2022)، علمًا أنه خرج من ربع نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جرمان.

© 2022 AFP