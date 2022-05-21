دوري "أن بي ايه": عودة قوية لغولدن ستايت تعزز تقدمه على دالاس

هاري هاو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – حقق غولدن ستايت ووريرز عودة قوية وقاده ستيفن كوري إلى فوز ثان توالياً على ضيفه دالاس مافريكس 126-117 الجمعة، ليحكم قبضته على نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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وبعد تأخره باكرا في الشوط الأول 19 نقطة على أرضه في سان فرانسيسكو، عاد ووريرز بقوة ليرفع النتيجة إلى 2-صفر، في سلسلة يتأهل عبرها الفائز في أربع مباريات إلى الدور النهائي لملاقاة بطل المنطقة الشرقية بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت (1-1).

وصحيح أن كوري كان أفضل مسجل لووريرز مع 32 نقطة، إلا ان التعديلات التكتيكية التي أجراها مدرب غولدن ستايت ستيف كير واللعب الجماعي ساهما في قلب الطاولة على الضيوف في الشوط الثاني.

وأنهى ستة لاعبين من غولدن ستايت المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر، مع مساهمة لافتة من أمثال جوردان بول (23 نقطة)، كيفن لوني (21 نقطة و12 متابعة)، الكندي أندرو ويغنز (16 نقطة) والمخضرم كلاي تومسون (15 نقطة).

ولدى الخاسر، لم تكن 42 نقطة من السلوفيني الرائع لوكا دونتشيتش كافية لمعادلة الارقام لدالاس.

© 2022 AFP