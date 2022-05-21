كأس ألمانيا: لايبزيغ يحقق لقبه الاول بفوزه بركلات الترجيح 4-2 على فرايبورغ

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بعد فوزهم بركلات الترجيح على فرايبروغ في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم على الملعب الاولمبي في برلين في 21 ايار/مايو 2022

برلين (أ ف ب) – حقق لايبزيغ لقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فرايبورغ 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد الوقتين الاصلي والإضافي) على الملعب الاولمبي في العاصمة برلين السبت.

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وسجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57). إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققاً لقبه الاول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.

أما فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب بعد أن خاض غمار نهائي الكأس للمرة الاولى في تاريخه.

وكان هذا النهائي الاول منذ العام 2011 الذي لا يكون فيه العملاق بايرن ميونيخ بطل الدوري وحامل الرقم القياسي أو بوروسيا دورتموند طرفًا فيه، وذلك منذ أن توج شالكه على حساب دويزبرغ.

ويعتبر هذا اللقب الكبير الاول في تاريخ لايبزيغ بعد أن حل وصيفًا في البوندسليغا مرتين وخسر نهائي الكأس العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند وفي 2019 ضد بايرن ميونيخ. كما لم يبلغ بعد أي نهائي بطولة أوروبية منذ تأسيسه فقط عام 2009.

ونجح أخيرًا الالماني-الايطالي دومينيكو تيدسيكو في قيادته الى اللقب بعد تعيينه مدربًا في منتصف الموسم في كانون الاول/ديسمبر الفائت خلفًا للأميركي جيسي مارش.

وكان لايبزيغ أنهى الدوري في المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل فرايبورغ لخوض غمار الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بحلوله سادسًا.

© 2022 AFP