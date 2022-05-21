كأس إسكتلندا: رينجرز يداوي الخيبة القارية بتحقيق اللقب

غلاسكو (أ ف ب) – داوى غلاسكو رينجرز جراحه القارية بتتويجه السبت بلقب كأس اسكتلندا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 2009، بفوزه في النهائي على هارتس 2-صفر بعد التمديد، بعد أيام من خسارته نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

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وخسر رينجرز في النهائي القاري الاربعاء أمام أينتراخت فرانكفورت الالماني بركلات الترجيح (4-5) بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 في أول نهائي قاري للفريق منذ 14 عامًا.

إلا أن فريق المدرب الهولندي جوفاني فان برونكخورست خفّف من آلامه بتحقيقه لقبًا طاله انتظاره في الكأس المحلية والـ34 في تاريخه بهدفي راين جاك وسكوت رايت في الدقائق الاولى من الشوط الاضافي الاول (94 و97).

وكان رينجرز خسر هذا الموسم لقبه في الدوري المحلي لصالح غريمه الازلي سلتيك قبل أن يفشل في تحقيق لقبه الاوروبي الثاني في تاريخه بعد وحيد في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1972، علمًا أنه كان خسر لقب الدوري الاوروبي أيضًا في العام 2008 أمام زينيت سانت بطرسبورغ الروسي عندما بلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، في آخر نسخة قبل مسمّاها الحالي.

وسبق لبرونكخورست أن رفع الكأس كلاعب مع رينجرز في عام 2000 وحقق لقبه الاول كمدرب مع الفريق بعد أن خلف الانكليزي ستيفن جيرارد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قال بعد الفوز "يعني لي الكثير، قلت للاعبين قبل المباراة إننا لم نفز بأي شيء بعد".

وتابع "لقد عملنا بجهد ووصلنا الى مراحل متقدمة في أوروبا. ولكن في النهاية، عليك أن تحقق لقبًا كمكافأة وحققنا ذلك اليوم... كان أسبوعًا متطلبًا مع نهائي (يوروبا ليغ) والضغط للفوز بلقب اليوم".

© 2022 AFP