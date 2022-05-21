مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (وزارة)

جعفر اشتيه اف ب

متظاهرون يستعدون لإطلاق بالونات في الهواء بلون العلم الفلسطيني خلال مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة في 20 أيار/مايو 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل فتى فلسطيني فجر السبت برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى "استشهاد فتى في السابعة عشرة من عمره وإصابة شاب عمره 18 عاما بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن اسم الفتى أمجد الفايد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده تعرضوا بالقرب من قرية كفر دان لإطلاق نار ولإطلاق زجاجة حارقة وقنبلة من سيارة وردوا على مصدر النيران ما تسبب بوقوع بعض الإصابات.

في الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967 عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتعرضت إسرائيل منذ 22 آذار/مارس لسلسلة هجمات أوقعت 19 قتيلا وأتى معظم منفذيها من جنين.

وتحصل عمليات الاقتحام غالبا خلال الفجر وتتخللها اشتباكات بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين. وفي أحيان كثيرة، يجري تبادل إطلاق نار بالذخيرة الحية.

وأصيب 13 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم قتل فيها أيضا فلسطيني وجندي إسرائيلي.

وفي مخيم جنين قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس في 11 ايار/مايو أثناء تغطيتها عملية اقتحام إسرائيلية.

واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة التي كانت تعمل معها الجيش الإسرائيلي باغتيالها. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا في مقتلها.

© 2022 AFP