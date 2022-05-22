اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني في طهران

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – اغتيل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران الأحد، وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية.

إعلان اقرأ المزيد

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران".

ويستخدم الاعلام الإيراني عبارة "مدافع حرم" للإشارة الى أفراد الحرس الذين أدوا مهاما في نزاعي سوريا والعراق، حيث تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بدور استشاري.

وأكد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد.

ودان الحرس عملية "إرهابية" استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة الى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمهم اسرائيل.

وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية "المعتدي أو المعتدين".

ووفق "إرنا"، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي الى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه الى الأسفل، وهو جالس الى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما.

وأشارت "إرنا" الى أن خدائي تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه.

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" أن خدائي كان "على مقربة من منزله" لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة الى أن "زوجته كانت أول من عثر على جثته".

© 2022 AFP