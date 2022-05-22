بطولة رولان غاروس: خروج جابر من الدور الأول

آن-كريستين بوجول اف ب

التونسية أنس جابر ترد إحدى الكرات في مباراتها ضد البولندية ماغدا لينيت في الدور الاول لبطولة رولان غاورس الفرنسية في كرة المضرب في 22 ايار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – خرجت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بخسارتها امام البولندية ماغدا لينيت 6-3 و7-6 (7-4) و7-5 الأحد في ساعتين و28 دقيقة.

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وكانت جابر البالغة من العمر 27 عاما مرشحة للمنافسة على اللقب في مشاركتها الخامسة في البطولة الفرنسية رغم أنها لم تتخط الدور الرابع سابقا.

ودخلت جابر بطولة رولان غاروس بتحقيقها 17 فوزا على الملاعب الترابية وتتويجها بلقب في دورة مدريد للألف نقطة، علما أنها خسرت نهائي دورة روما للألف أيضا.

وهي الخسارة الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الان، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها في دور الـ64 لدورة ميامي للألف نقطة.

وثأرت لينيت لخسارتها أمام جابر في دور الـ32 لرولان غاورس العام الماضي.

وضربت جابر بقوة في المجموعة الاولى وكسرت إرسال لينيت في الشوط الثالث فتقدمت 2-1 لكن البولندية ردت التحية مباشرة بشوط نظيف لتدرك التعادل 2-2.

وكسرت جابر إرسال لينيت في الشوطين الخامس والتاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 37 دقيقة.

وحصلت التونسية على ثلاث فرص لكسر ارسال البولندية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية لكن الاخيرة كسبت خمس نقاط متتالية وحسمته في صالحها مدركة التعادل 4-4.

وسنحت أمام لينيت فرصة لكسر ارسال جابر في الشوط التاسع لكن التونسية أنقذت الموقف وكسبت ثلاث نقاط متتالية وتقدمت 5-4 لكن لينيت أدركت التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 60 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تنجح لينيت في كسر ارسال جابر في الشوط السادس وتتقدم 4-2.

وحصلت جابر على فرصتين لرد التحية في الشوط السابع فشلت في الأولى ونجحت في الثانية لتقلص الفارق الى 3-4 ثم أدركت التعادل 4-4، لكن البولندية فعلتها في الشوط الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 5-7 في 51 دقيقة.

وقالت لينيت التي احتاجت لعلاج إصابة في ساقها بعد خسارة المجموعة الأولى "حاولت فقط الحفاظ على تركيزي بعد المجموعة الأولى وحاولت أن أجعلها تشعر بعدم الارتياح. كنت سعيدة بالقتال من أجل كل نقطة".

وأضافت "حاولت اللعب بشكل أسرع وكانت سرعة المضرب أسرع مما كانت عليه في المجموعة الأولى. أردت أن أضعها (أنس) في موقف لا تستطيع فيه تحريكي بنفس القدر الذي فعلته في المجموعة الاولى".

وضربت لينيت موعدا في الدور المقبل مع الايطالية مارتينا تريفيزان او البريطانية هاريت دارت.

© 2022 AFP