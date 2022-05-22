بطولة رولان غاروس: خروج مبكر لجابر وموغوروسا وتيم

آن-كريستين بوجول اف ب

التونسية أنس جابر ترد إحدى الكرات في مباراتها ضد البولندية ماغدا لينيت في الدور الاول لبطولة رولان غاورس الفرنسية في كرة المضرب في 22 ايار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – خرجت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بخسارتها امام البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-7 (4-7) و5-7 الأحد في ساعتين و28 دقيقة.

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وكانت جابر البالغة من العمر 27 عاما مرشحة للمنافسة على اللقب في مشاركتها الخامسة في البطولة الفرنسية رغم أنها لم تتخط الدور الرابع سابقا.

ودخلت جابر بطولة رولان غاروس بتحقيقها 17 فوزا على الملاعب الترابية وتتويجها بلقب في دورة مدريد للألف نقطة، علما أنها خسرت نهائي دورة روما للألف أيضا.

وهي الخسارة الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الان، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها في دور الـ64 لدورة ميامي للألف نقطة.

وثأرت لينيت لخسارتها أمام جابر في دور الـ32 لرولان غاورس العام الماضي.

وقالت جابر التي ارتكبت 47 خطأ مباشر "ربما كان من الجيد الخسارة".

وأضافت "من الواضح أنني كنت أتوقع أفضل لكننا نقول رب ضارة نافعة، خسارة اليوم ربما تبشر بشيء جيد في المستقبل".

وتابعت "آمل أن يكون موسم الملاعب العشبية، بطولة ويمبلدون، لا أعرف، لكنه بالتأكيد وقت رائع للتفكير ورؤية ما سيحدث بعد ذلك".

وأردفت قائلة "لذلك ربما كان شيئًا جيدًا أن أخسر اليوم. أفضل أن أقول هذا وأن أكون قاسية حقًا مع نفسي بدلاً من إهدار كل الطاقة الجيدة التي حصلت عليها من مدريد وروما".

وقالت جابر إنها لم تكن سعيدة بكونها افتتحت اللعب على ملعب فيليب شاترييه في اليوم الأول من البطولة التي تشهد للمرة الأولى منذ 2019 حضورا جماهيريا كاملا بعد عامين من انتشار وباء "كوفيد-19".

وأضافت: "حسنًا، بصراحة، لم أكن سعيدة باللعب يوم الأحد الساعة 11 صباحا (9:00 بتوقيت غرينيتش). "لدي علاقة غريبة مع هذا الملعب، أحبه ولا أحبه في نفس الوقت".

وضربت جابر بقوة في المجموعة الاولى وكسرت إرسال لينيت في الشوط الثالث فتقدمت 2-1 لكن البولندية ردت التحية مباشرة بشوط نظيف لتدرك التعادل 2-2.

وكسرت جابر إرسال لينيت في الشوطين الخامس والتاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 37 دقيقة.

وحصلت التونسية على ثلاث فرص لكسر ارسال البولندية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية لكن الاخيرة كسبت خمس نقاط متتالية وحسمته في صالحها مدركة التعادل 4-4.

وسنحت أمام لينيت فرصة لكسر ارسال جابر في الشوط التاسع لكن التونسية أنقذت الموقف وكسبت ثلاث نقاط متتالية وتقدمت 5-4 لكن لينيت أدركت التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 60 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تنجح لينيت في كسر ارسال جابر في الشوط السادس وتتقدم 4-2.

وحصلت جابر على فرصتين لرد التحية في الشوط السابع فشلت في الأولى ونجحت في الثانية لتقلص الفارق الى 3-4 ثم أدركت التعادل 4-4، لكن البولندية فعلتها في الشوط الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 5-7 في 51 دقيقة.

وقالت لينيت التي احتاجت لعلاج إصابة في ساقها بعد خسارة المجموعة الأولى "حاولت فقط الحفاظ على تركيزي بعد المجموعة الأولى وحاولت أن أجعلها تشعر بعدم الارتياح. كنت سعيدة بالقتال من أجل كل نقطة".

وأضافت "حاولت اللعب بشكل أسرع وكانت سرعة المضرب أسرع مما كانت عليه في المجموعة الأولى. أردت أن أضعها (أنس) في موقف لا تستطيع فيه تحريكي بنفس القدر الذي فعلته في المجموعة الاولى".

وضربت لينيت موعدا في الدور المقبل مع الايطالية مارتينا تريفيزان او البريطانية هاريت دارت.

ولم تكن حال الإسبانية غاربيني موغوروسا العاشرة وبطلة 2016 افضل من جابر وخرجت من الدور الاول بخسارتها امام الاستونية كايا كانيبي 6-2 و3-6 و4-6.

"الأمر يستغرق بعض الوقت"

ولدى الرجال، خرج النمسوي دومينيك تيم، وصيف البطل مرتين، من الدور الاول بخسارته امام البوليفي هوغو ديليين 3-6 و2-6 و4-6.

وعانى تيم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020، من إصابة في المعصم ابعدته عن الملاعب فترة طويلة وأدت الى تراجعه الى المركز 194 عالميا.

ولم يفز تيم بأي مباراة في ست محاولات منذ عودته في آذار/مارس الماضي، ويعود فوزه الأخير الى أكثر من عام تقريبا في دورة روما.

وقال المصنف ثالثا عالميا سابقا: "ليس من الرائع أن تشارك في بطولات كبرى مع العلم أن كل شيء ليس مثاليًا في التدريبات. أنا لا ألعب كما أود في التدريبات".

وأضاف "لم تكن مباراة جيدة على الإطلاق، كنت أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وأن المستوى مرتفع جدا من جميع اللاعبين المتنافسين هنا وأنا لم أصل بعد الى مستواي الحقيقي".

وأردف قائلا "أنا على بعد بضعة أشهر من مستواي المعهود"، مشيرا إلى أن "المفتاح هو فقط التحلي بالصبر، والاستمرار في التحلي بالصبر، والعمل على تصحيح الأشياء التي لا تعمل، وبعد ذلك ستعود، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".

وتابع "لا أستطيع أن أقول الآن إنني محبط، سأعمل بجد لمدة أسبوع ثم في البطولة التالية ألعب بشكل رائع".

يذكر ان تيم (28 عامًا) بلغ ربع نهائي على الأقل في رولان غاروس لمدة خمس سنوات متتالية من 2016 إلى 2020 ، وحل وصيفا للإسباني رافايل نادال في عامي 2018 و 2019.

© 2022 AFP