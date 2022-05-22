دوري "إن بي أيه": هيت يرد على سلتيكس ويتقدم 2-1

إيلسا غيتي/اف ب

لاعب ارتكاز ميامي هيت بام أديبايو يحتفل بفوز فريقه على مضيفه بوسطن سلتيكس (109-103) في المباراة الثالثة من الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 21 أيار/مايو 2022.

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – رد ميامي هيت على مضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب عليه في عقر داره 109-103 السبت في المباراة الثالثة من الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نهائي المنطقة الشرقية).

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وعوض هيت خسارته أمام ضيفه سلتيكس 102-127 في المباراة الثانية الخميس، ليحقق فوزه الثاني في سلسلة الدور النهائي للمنطقة الشرقية ويتقدم 2-1.

ويدين ميامي هيت بفوزه الى التألق اللافت للاعب الارتكاز بام أديبايو الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 31 نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة وأربع سرقات.

وعوض أديبايو الذي كان معدله التهديفي في المباراتين الاولى والثانية لهذه السلسلة ثماني نقاط، خسارة ميامي هيت لخدمات نجمه جيمي باتلر الذي تعرض لإصابة في ركبته في نهاية الشوط الأول وتحديدا بعد 20 دقيقة حرمته من مواصلة اللعب.

وضرب ميامي هيت بقوة في الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق 21 نقطة (39-18) وسعه الى 26 نقطة في إحدى فترات الربع الثاني قبل أن يقلصه أصحاب الأرض إلى 15 نقطة في نهاية الشوط الأول (47-62).

وفرض التعادل نفسه في الربع الثالث (25-25) قبل أن ينتفض سلتيكس في الربع الأخير (31-22) وينجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل ثلاث دقائق من النهاية (92-93) بفضل التألق اللافت لنجم المباراة جايلن براون صاحب 40 نقطة (مع تسع متابعات) بينها 14 في الربع الأخير.

لكن الضيوف ردوا بقوة عبر ثلاثية لماكس ستراس صاحب 16 نقطة، وسلة لأديبايو قبل 24 ثانية من النهاية قبل أن يسجل بي جاي تاكر (17 نقطة وسبع متابعات) وفيكتور أولاديبو رميات حرة ثمينة.

وشهدت المباراة عودة كايل لاوري الى صفوف ميامي بعد غيابه عن المباراتين الاولى والثانية بسبب الإصابة، فتغير الأداء الهجومي للضيوف ما تسبب في صداع رأس آخر لسلتيكس بعد التألق اللافت لأديبايو.

وكافح سلتيكس حتى نهاية الربع الثاني من أجل التأقلم مع هجمات ميامي هيت.

واستغل سلتيكس البداية المخيبة لضيفه مطلع الربع الثالث بسبب غياب باتلر المصاب، لكن سرعان ما تدراك أديبايو ورفاقه الموقف وصمدوا أمام المد الهجومي لأصحاب الأرض محافظين على فارق النقاط الـ15 حتى نهايته.

واكتفى نجم سلتيكس جايسون تايتوم بتسجيل 10 نقاط فقط، فيما برز في صفوفه ايضا أل هورفورد بـ"دابل دابل" مع 20 نقطة و14 متابعة، وأضاف ماركوس سمارت 16 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

وتقام المباراة الرابعة الإثنين في بوسطن، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه غلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع يتوج بطلا للمنطقة الشرقية ويبلغ الدور النهائي للدوري.

© 2022 AFP