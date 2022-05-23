الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي "أمر حتمي"

- الرئاسة الايرانية/ا ف ب/ارشيف

طهران (أ ف ب) – أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الاثنين أن الثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران "أمر حتمي".

إعلان اقرأ المزيد

وقال رئيسي وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بنسختها العربية، "ليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي".

وقتل الضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية، النار عليه في شرق طهران. وحمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية العملية.

وهو أبرز هجوم يستهدف شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران بها إسرائيل عدوتها اللدودة.

وقال رئيسي "لا شك أن يد الغطرسة العالمية لها علاقة بهذا الاغتيال".

وتابع قبل مغادرته الى سلطنة عمان التي وصلها في زيارة رسمية "أؤكد على الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة من قبل المسؤولين الأمنيين".

وذكر التلفزيون الإيراني أن مراسم تشييع خدائي ستقام في الساعة 17,00 (12,30 ت غ) في طهران.

وأعلن الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز" الأحد، أن "العقيد صياد خدائي، أحد المدافعين عن المراقد المقدسة (مدافع حرم)، تعرّض الى جريمة اغتيال إرهابية" نفّذها شخصان كانا على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في شرق طهران.

وتستخدم الجهات الرسمية في الجمهورية الإسلامية عبارة "مدافع حرم" للإشارة الى أفراد الحرس الذين أدوا مهاما في نزاعي سوريا والعراق حيث العديد من المراقد المقدسة لدى الشيعة، وهم ينتمون إجمالا الى "فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري.

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بصفة استشارية في كل من العراق لمواجهة العناصر "التكفيرية" خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، وفي سوريا لمساندة قوات الرئيس بشار الأسد في مواجهة المجموعات المسلحة في النزاع الدائر في بلاده منذ 2011.

وقال رئيسي بهذا الصدد إن "الذين خسروا في ساحة (المعركة) أمام مدافعي الحرم يظهرون بذلك يأسهم".

© 2022 AFP