بطولة ألمانيا: هرتا برلين يضمن بقاءه في الدرجة الأولى
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هامبورغ (أ ف ب) – ضمن هرتا برلين بقاءه في دوري الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه هامبورغ ثالث الدرجة الثانية 2-صفر الإثنين في هامبورغ في إياب ملحق البقاء والهبوط.
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وبكر هرتا برلين بالتسجيل وتحديدا الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من مسافة قريبة لقائده قطب الدفاع البلجيكي ديدريك بويالتا اثر ركلة ركنية انبرى لها مارفين بلاتنهاردت.
وسجل بلاتنهاردت هدف التعزيز والبقاء من ركلة حرة جانبية أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرتغالي دانيال هوير فرنانديش (63).
وكان هامبورغ فاز 1-صفر ذهابا الإثنين الماضي.
وهي المرة الرابعة التي يفشل فيها هامبورغ في العودة الى البوندسليغا منذ هبوطه عام 2018.
© 2022 AFP