بطولة ألمانيا: هرتا برلين يضمن بقاءه في الدرجة الأولى

لاعبو هرتا برلين يحتفلون بهز شباك هامبورغ في اياب ملحق البقاء والهبوط في الدوري الالماني لكرة القدم في 23 أيار/مايو 2022. روني هارتمان اف ب

هامبورغ (أ ف ب) – ضمن هرتا برلين بقاءه في دوري الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه هامبورغ ثالث الدرجة الثانية 2-صفر الإثنين في هامبورغ في إياب ملحق البقاء والهبوط.