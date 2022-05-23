بطولة رولان غاروس: عقدة أوساكا تتواصل وبداية قوية لشفيونتيك

اليابانية ناومي أوساكا خلال مباراتها مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في الدور الأول لبطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب. باريس في 23 أيار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – تواصلت عقدة المصنفة أولى سابقاً اليابانية ناومي أوساكا في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بانتهاء مشوارها عند الدور الأول بعد خسارتها الإثنين أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 5-7 و4-6.

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وبعد عام على انسحابها من مباراتها في الدور الثاني للبطولة الفرنسية على خلفية رفضها التحدث الى وسائل الإعلام، انتهى مشوار اليابانية البالغة 24 عاماً عند الحاجز الأول في رولان غاروس التي باتت تشكل عقدة لبطلة أستراليا 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز 2018 و2020، إذ لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في أي من مشاركاتها السبع (بينها العام الماضي).

ولا يبدو أن التحضيرات التي أجرتها اليابانية المصنفة حالياً في المركز الثامن والثلاثين عالمياً، على الملاعب الترابية في مايوركا الإسبانية أعطت ثمارها، فانتهى مشوارها في دورة مدريد عند الدور الثاني على يد الإسبانية سارا سوريبيس، ثم أعلنت بعدها انسحابها من دورة روما لمعاناتها من التهاب في وتر أخيل أثر على أدائها الإثنين في مواجهة أنيسيموفا بحسب ما أظهرت خلال اللقاء الذي حسمته الأخيرة في ساعة و30 دقيقة.

وباتت أوساكا التي غابت طويلاً عن الملاعب بسبب مشاكلها النفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي، الضحية الثالثة الكبيرة في اليومين الأولين من البطولة الفرنسية، بعدما سبقتها التونسية أنس جابر المصنفة سادسة والإسبانية غاربيني موغوروسا العاشرة وبطلة 2016 بخروجهما الأحد من الدور الأول أيضاً.

في المقابل، واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى تألقها بتحقيقها فوزها التاسع والعشرين توالياً، بعد تغلبها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو بسهولة تامة 6-2 و6-صفر في 54 دقيقة فقط.

وتبدو شفيونتيك التي تلتقي في الدور المقبل الأوكرانية الأخرى دايانا ياستريمسكا أو الأميركية أليسون ريسك، المرشحة الأوفر حظاً للفوز بلقبها الثاني على ملاعب رولان غاروس.

في 2020، شكّل وصول البولندية الى نهائي رولان غاروس مفاجأة مدوية، لاسيما أنها كانت تشارك في البطولة الفرنسية للمرة الثانية فقط في مسيرتها ولم يسبق لها أن ذهبت الى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها السابقة في البطولات الأربع الكبرى.

توّجت شفيونتيك مشوارها الرائع بإحراز اللقب على حساب الأميركية صوفيا كينين بالفوز عليها 6-4 و6-1، معلنة عن نفسها كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الكرة الصفراء.

والآن، وصلت البولندية الى رولان غاروس وهي في وضع مختلف تماماً عما كانت عليه في 2020، إذ باتت المصنفة أولى عالمياً بعد قرار الأسترالية آشلي بارتي الاعتزال عقب تتويجها أوائل العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية دانييل كولينز التي أوقفت مشوار شفيونتيك في نصف النهائي.

وفي ظل المستوى الذي تقدمه هذا الموسم، سيكون من الصعب على أحد الوقوف في وجه مسعى ابنة العشرين ربيعاً لإحراز لقبها الكبير الثاني ومواصلة مسلسل انتصاراتها الذي بات الأطول في ملاعب "دبليو تي أيه" منذ أن حققت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس 34 فوزاً متتالياً عام 2013.

ولم تذق شفيونتيك طعم الهزيمة منذ منتصف شباط/فبراير، حين سقطت في الدور ثمن النهائي لدورة دبي على يد بطلة سابقة لرولان غاروس بشخص اللاتفية يلينا أوستابنكو.

© 2022 AFP