دوري "أن بي ايه": ووريرز يتقدم مافريكس 3-صفر ويضع قدما ً في النهائي

رون جنكينز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

أندرو ويغنز لاعب غولدن ستايت يسحق الكرة الأحد في سلة دالاس فوق لوكا دونتشيتش

دالاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – وضع غولدن ستايت ووريرز قدماً في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بفوزه على ضيفه دالاس مافريكس 109-100 الأحد وتقدمه عليه 3-صفر في نهائي المنطقة الغربية.

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وبات ووريرز بحاجة إلى فوز واحد، في سلسلة من سبع مباريات ممكنة، ليحجز بطاقة الدور النهائي وملاقاة الفائز بنهائي المنطقة الشرقية بين ميامي هيت وبوسطن سلتيكس (2-1).

وتألق الثنائي ستيفن كوري (31 نقطة و11 تمريرة حاسمة) والكندي أندرو ويغنز (27 نقطة و11 متابعة) في تشكيلة المدرب ستيف كير الباحث عن استعادة فريقه أمجاد العقد الماضي.

ولم ينجح أي فريق في 75 عاماً من تاريخ الدوري، في قلب تأخره صفر-3 في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وساهم أيضاً في تحقيق فوز ووريرز العائد من اصابة طويلة كلاي تومسون (19 نقطة)، درايموند غرين (10) والبديل جوردان بول (10).

ومرّة جديدة، لم ينفع أداء هائل من النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (40 نقطة) في تجنيب دالاس خسارة ثالثة.

© 2022 AFP