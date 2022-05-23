ستيف ماكلارين يعود الى مانشستر يونايتد لتولي مهمة مساعد تن هاغ

ستيف ماكلارين في صورة خلال فترة اشرافه على نيوكاسل يونايتد في مباراة في الدوري الانكليزي لكرة القدم ضد ايفرتون. ليفربول، شمال غرب انكلترا، في 3 شباط/فبراير 2016

لندن (أ ف ب) – سيعود مدرب إنكلترا السابق ستيف ماكلارين الى مانشستر يونايتد لتولي مهمة مساعد المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، بصحبة مواطن الأخير ميتشل فان در غاغ، وذلك وقف ما أعلن "الشياطين الحمر" الإثنين.

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وسبق لماكلارين أن تولى المنصب ذاته بين 1999 و2001 حين كان الفريق بقيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغوسون الذي قاد يونايتد الى لقبه الأخير في الدوري الممتاز عام 2013 قبل الاعتزال، فيما كان فان در غاغ مساعداً لتن هاغ في أياكس أمستردام الموسم المنصرم.

ولن يكون العمل بجانب تن هاغ ودر غاغ التجربة "الهولندية" الأولى لماكلارين، إذ سبق لابن الـ61 عاماً أن درب تفنتي الهولندي على فترتين بين 2008 و2010 و2012-2013 وتوج معه حتى بلقب الدوري عام 2010.

وقال تن هاغ الذي سيُقَدّم الى جماهير النادي رسمياً في وقت لاحق الإثنين، إنه متحمس للمرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية رغم حجم المهمة التي تنتظره في يونايتد، لاسيما أن الأخير لم يفز بأي لقب منذ تتويجه بطلاً لمسابقتي كأس الرابطة و"يوروبا ليغ" عام 2017.

وأشار الهولندي الى "أني أتطلع بفارغ الصبر لتأدية هذا العمل، في هذا النادي صاحب التاريخ الهائل، ونريد أن نعيده الى حيث ينتمي".

وأنهى يونايتد الدوري الممتاز الذي اختتم الأحد باحراز جاره سيتي اللقب للمرة الثانية توالياً والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز السادس بعدما أنهى الذي سبقه في المركز الثاني، وهو سيشارك الموسم المقبل في البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".

واعتبر تن هاغ أن أولويته "هي جعل الجمهور فخوراً"، مضيفاً بأن الوضع الحالي ليس جيداً بطبيعة الحال، ما يجعل "التحدي كبيراً".

وتابع "أريد أن أبني وأسس فريقاً يقاتل من أجل بعضه البعض وفريقاً موحداً قادراً على تحقيق النتائج. كما أننا نلعب في مسرح الأحلام (ملعب أولد ترافورد). نريد الامتاع، لكن في النهاية الهدف هو لعب كرة قدم رائعة. إذا لم نتمكن من لعب كرة قدم رائعة، فلا يزال يتعين علينا الفوز".

وكشف تن هاغ أن التحضير للموسم الجديد يبدأ في 27 حزيران/يونيو حيث يتطلع الهولندي لتشكيل فريق على صورته، مضيفاً "(يجب) أن نقبل بالوضع الحالي لكن أن نعرف أيضاً أنه قبل عام واحد كان هذا النادي في المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز. هناك إمكانات والآن الأمر متروك لنا لاستخراجها. إنها عملية وستستغرق وقتاً، لكني مقتنع أننا سنصل الى تلك النقطة التي نحقق فيها النجاح".

© 2022 AFP