صد 600 مهاجر حاولوا عبور بحر إيجه من تركيا ودخول اليونان (خفر السواحل)

صورة وزعها خفر السواحل اليوناني في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تظهر سفينة تقل مهاجرين خلال عملية إنقاذ قبالة كريت

اثينا (أ ف ب) – مُنع حوالي 600 مهاجر الاثنين من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

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وقال أحد المتحدثين باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح الاثنين وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين عندما تدخل خفر السواحل اليوناني.

وأضاف أن "الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي"، مشيرًا إلى أن جميع القوارب إما عادت ادراجها أو تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي.

واوضح أن جميع القوارب كانت حينها "داخل المياه الإقليمية التركية".

ولطالما اتهمت أثينا أنقرة بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

شددت السلطات اليونانية التي تتهمها المنظمات غير الحكومية بصد المهاجرين وطردهم نحو المياه أو الأراضي التركية، رقابتها على الحدود.

وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية.

© 2022 AFP