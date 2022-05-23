عودة سبيناتسولا الى تشكيلة إيطاليا

مدافع ايطاليا ليوناردو سبيناتسولا (يمين) خلال المباراة ضد بلجيكا في ربع نهائي كأس أوروبا في ميونيخ في الثاني من تموز/يوليو 2022.

ميلانو (أ ف ب) – يعود مدافع روما ليوناردو سبيناتسولا إلى صفوف المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد أن اختاره المدرب روبرتو مانشيني من بين 39 لاعباً لتشكيلة أبطال أوروبا لمبارياتهم الودية ضد الأرجنتين بطلة كوبا أميركا وألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية.

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وكان سبيناتسولا أحد النجوم الذين ساهموا في قيادة المنتخب الإيطالي إلى المجد في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف الماضي، لكنه أصيب بتمزق في أوتار الركبة خلال فوز منتخب بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع النهائي.

وأبعدت الإصابة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن الملاعب الموسم الحالي بأكمله تقريبًا، وعاد فقط في وقت سابق من هذا الشهر، وسينضم إلى تشكيلة المنتخب بعد المباراة النهائية لمسابقة كونفرس ليغ بين فريق العاصمة الإيطالية وفينورد الهولندي الأربعاء في العاصمة الألبانية تيرانا.

وضمت التشكيلة أيضا القائد جورجو كييليني الذي سيلعب مباراته الأخيرة مع المنتخب الإيطالي عندما يواجه الأرجنتين بملعب ويمبلي في لندن في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وكان كييليني (37 عاما) أعلن في نيسان/أبريل الماضي أنه سيعتزل اللعب دوليا هذا الصيف بعد أن فشلت إيطاليا في التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعد إقصائها في الملحق على يد مقدونيا الشمالية.

بعد ثلاثة أيام من وداع القائد كييليني، ستبدأ إيطاليا حملتها في دوري الأمم أمام ضيفتها ألمانيا في بولونيا، ثم تستضيف المجر في تشيزينا في السابع من حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول.

بعد ذلك، تحل إيطاليا ضيفة على إنكلترا، وصيفتها في كأس أوروبا، في ولفرهامبتون في 11 حزيران/يونيو، ثم على ألمانيا في مونشنغلادباخ بعد ثلاثة أيام.

ووجه مانشيني الدعوة للمرة الأولى الى لاعب وسط ساسوولو الواعد دافيدي فراتيزي ومهاجم إمبولي أندريا بينامونتي.

واختار مانشيني جميع اللاعبين الذين ساهموا في التتويج القاري العام الماضي باستثناء المصابين فيديريكو كييزا وغايتانو كاستروفيلي ورافايل تولوي وتشيرو إيموبيلي.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري)، جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (جنوى).

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي ومانويل لاتساري ولويز فيليبي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، أليساندرو باستوني وفيديريكو دي ماركو (إنتر)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي)، أليساندرو فلورنتسي ودافيدي كالابريا (ميلان)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما).

للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، دافيدي فراتيزي (ساسوولو)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ساندرو تونالي (ميلان)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).

للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وجاكومو راسبادوري وجانلوكا سكاماكا (ساسوولو)، ماتيا تساكانيي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي وماتيو بوليتانو (نابولي)، فيديريكو برنارديسكي ومويز كين (يوفنتوس)، نيكولو تسانيولو (روما)، جانلوكا كابراري (فيرونا)، أندريا بينامونتي (إمبولي).

© 2022 AFP