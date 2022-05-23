ماكلارين يعود الى يونايتد لمساعدة تن هاغ الساعي الى إنهاء هيمنة سيتي وليفربول

ستيف ماكلارين في صورة خلال فترة اشرافه على نيوكاسل يونايتد في مباراة في الدوري الانكليزي لكرة القدم ضد ايفرتون. ليفربول، شمال غرب انكلترا، في 3 شباط/فبراير 2016

لندن (أ ف ب) – سيعود مدرب إنكلترا السابق ستيف ماكلارين الى مانشستر يونايتد لتولي مهمة مساعد المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ الساعي الى إنهاء هيمنة الجار مانشستر سيتي والغريم ليفربول، وذلك وقف ما أعلن "الشياطين الحمر" الإثنين.

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ولن يكون ماكلارين المساعد الوحيد لتن هاغ، بل استعان الهولندي أيضاً بمواطنه ميتشل فان در غاغ.

وسبق لماكلارين أن تولى المنصب ذاته بين 1999 و2001 حين كان الفريق بقيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغوسون الذي قاد يونايتد الى لقبه الأخير في الدوري الممتاز عام 2013 قبل الاعتزال، فيما كان فان در غاغ مساعداً لتن هاغ في أياكس أمستردام الموسم المنصرم.

ولن يكون العمل بجانب تن هاغ ودر غاغ التجربة "الهولندية" الأولى لماكلارين، إذ سبق لابن الـ61 عاماً أن درب تفنتي الهولندي على فترتين بين 2008 و2010 و2012-2013 وتوج معه حتى بلقب الدوري عام 2010.

ورأى تن هاغ لدى تقديمه رسمياً الإثنين كمدرب ليونايتد، أنه بالإمكان إنهاء سيطرة سيتي وليفربول رغم توليه مهمة الاشراف على فريق يعاني الأمرين أنهى الموسم المنصرم بفارق 35 نقطة عن جاره الأزرق.

وأنهى يونايتد الدوري الممتاز الذي اختتم الأحد باحراز جاره سيتي اللقب للمرة الثانية توالياً والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز السادس بعدما أنهى الذي سبقه في المركز الثاني، وهو سيشارك الموسم المقبل في البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".

وفي ظل إمكانية إحراز ليفربول ومدربه الهولندي يورغن كلوب للثلاثية هذا الموسم بعدما توج "الحمر" بمسابقتي الكأس المحليتين ووصلوا الى نهائي دوري الأبطال حيث يلتقون السبت بريال مدريد الإسباني في باريس، يشعر جمهور يونايتد بالحسرة والخيبة نتيجة فشل الفريق في إحراز أي لقب منذ تتويجه بكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017.

"أي حقبة يمكن أن تصل الى نهايتها"

ورفض تن هاغ مقولة أن يونايتد بحاجة الى رحيل أي من غوارديولا وكلوب أو الإثنين معاً عن سيتي وليفربول لكي يستعيد "الشياطين الحمر" دورهم التنافسي، قائلاً "حالياً، أنا معجب بهما. إنهما يلعبان في الوقت الحالي كرة قدم رائعة حقاً، كل من ليفربول ومانشستر سيتي".

وتابع "لكنك ترى دائماً بأن أي حقبة يمكن أن تصل الى نهايتها. أنا أتطلع بفارغ الصبر للقتال ضدهما".

وبات الهولندي البالغ 52 عاماً خامس مدرب دائم ليونايتد منذ أن فاز النادي بلقب الدوري للمرة الأخيرة في موسم وداع فيرغوسون عام 2013.

واعتبر تن هاغ الذي تولى في بداية مسيرته التدريبية مهمة الاشراف على الفريق الرديف لبايرن ميونيخ الألماني، نفسه معتاداً على متطلبات العمل في نادٍ كبيرٍ، مع الاعتراف بأن مهمته الجديدة "مشروع يستغرق وقتاً. أعرف أنه في هذا النادي، واستناداً الى خبرتي في أياكس وبايرن، لا يوجد وقت أبداً في الأندية الكبرى (للاسترخاء والبناء البطيء)".

وأوضح "نريد الفوز بكل مباراة، لذلك سنتعامل مع كل مباراة على حدة وبعد ذلك سنرى. يتمتع هذا النادي بتاريخ رائع، والآن دعونا نصنع المستقبل. إنه لأمر مثير حقاً أن نفعل ذلك مع الناس الموجودين في النادي".

المدرب الهولندي إريك تن هاغ يصل الى الملعب لمشاهدة مباراة فريقه المستقبلي مانشستر يونايتد ومضيفه كريستال بالاس في الدوري الانكليزي لكرة القدم. جنوب لندن في 22 ايار/مايو 2022 جاستن تاليس ا ف ب

ورفض تن هاغ الخوض في عدد الصفقات الجديدة التي يستهدفها في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه قال إنه سيكون هناك دور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيكمل عامه الثامن والثلاثين الموسم المقبل.

ولم ينجح المدرب الألماني رالف رانغنيك في المهمة الموقتة التي أوكلت اليه في تشرين الثاني/نوفمبر وحتى نهاية الموسم، وعجز عن استخراج أفضل ما يملكه لاعبوه لينهي يونايتد الموسم بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتولى رانغنيك مهمة تدريب منتخب النمسا، لكنه ما زال متعاقداً مع يونايتد في دور استشاري يمتد للعامين المقبلين.

لكن تن هاغ لم يشأ الحديث عن مقدار تدخل رانغنيك بالمهام الفنية، قائلاً "هذا من مهمة النادي. أحلل بنفسي، ألاحظ وأتحدث مع الكثير من الناس، لكن في النهاية أن أضع الحدود التي تعنيني".

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