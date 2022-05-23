مقتل حارس في سفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به (مصادر متطابقة)

عناصر الشرطة الفرنسية أمام السفارة القطرية في باريس بعد مقتل حارس أمن يعمل فيها في 23 أيار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه صباح الاثنين على يد رجل اعتُقل بعد الواقعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس.

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وقال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحًا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.

وقالت النيابة إن "ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة". وفُتح تحقيق في جريمة القتل العمد. كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحًا.

وأشار مصور وكالة فرانس برس إلى أن عناصر من الشرطة العلمية والقضائية عاينوا المكان. وفُرض طوق أمني أمام المدخل الرئيسي للسفارة حيث تمركز رجال شرطة مسلحون.

© 2022 AFP