مندي يُنكر تسع تُهم موجّهة إليه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

بول إليس ا ف ب/ا ف ب

تشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أنكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الدولي الفرنسي بنجامان مندي تسع تهم موجّهة إليه بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب ست شابات، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة الاثنين.

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ووقف اللاعب البالغ 27 عاماً والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ آب/أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشستر كراون وكرر عبارة "غير مذنب"، حيث تم توجيه التهم إليه وقدّم التماسات للمرة الأولى.

وأنكر الفرنسي سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بستة نساء تقدمن بشكاوى ضده.

وسيمثل أمام هيئة محلفين في 25 تموز/يوليو المقبل مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) والذي دفع أيضاً ببراءته في كل التهم.

وانضم مندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته وإصابات عدة.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، علماً أنه توج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

© 2022 AFP