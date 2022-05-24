أنشيلوتي "يحترم" قرار مبابي ويؤكد أن تركيز ريال مدريد على نهائي دوري الأبطال

غابريال بوبز ا ف ب/ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الثلاثاء إنه "يحترم" قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشدداً على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسعى ريال مدريد جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسُئل أنشيلوتي الثلاثاء عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت والظفر بلقبه الرابع عشر في المسابقة القارية العريقة.

قال الإيطالي في مؤتمر صحافي "من الواضح تماماً بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى".

وأضاف "علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي".

وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصياً من قرار اللاعب الفرنسي، قال "أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك".

وكان ريال مدريد حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي قبل أربع مراحل من النهاية، بينما خسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي السبت.

وكان ليفربول يسعى إلى رباعية غير مسبوقة في إنكلترا مع فوزه بكأس رابطة الأندية الإنكليزية وكأس إنكلترا، وبلوغه نهائي دوري الأبطال، غير أن أحلامه انتهت بخسارة الدوري المحلي.

"الاستمتاع والاستعداد جيداً"

وتعرّض النادي الإنكليزي لنكسة إصابات عدة، إذ يرجّح غياب الإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو عن النهائي الأوروبي.

كما أن النجم المصري محمد صلاح الذي تعرّض لإصابة في الفخذ، والهولندي فيرجل فان دايك الذي يعاني من مشكلة في الركبة، كانا على مقاعد الاحتياط ضد ولفرهامبتون الأحد، رغم دخول صلاح بديلاً في الشوط الثاني.

في المقابل، أكد أنشيلوتي أن جميع لاعبيه "في حالة جيدة"، مع مشاركة الويلزي غاريث بايل والبلجيكي إدين هازار في التدريبات الثلاثاء.

وكان اللاعبان خارج التشكيلة الاساسية طوال الموسم الحالي، لكن أنشيلوتي قال إنهما قد يلعبان ضد ليفربول.

وأضاف الإيطالي أن "هازار يتدرب بشكل جيد، يمكنه اللعب في النهائي، بايل يمكنه اللعب أيضاً، الجميع متحمس".

وتابع أن "الشعور في هذه اللحظة هو الاستمتاع والاستعداد جيداً، في الوقت الحالي نحن هادئون وسعداء. مع اقترابنا من المباراة ستحضر كل الأشياء الأخرى، بعض التوتر، كله طبيعي جداً. اليوم هناك حافز كبير جداً للعب نهائي آخر".

"هذا النادي لا يتعلق باللاعبين، بل بالتاريخ"

وبالنسبة للاعب الوسط البرازيلي كازيميرو سيواصل ريال نجاحاته من دون مبابي لأن "هذا النادي لا يتعلق باللاعبين، بل بالتاريخ. بإمكان بعض اللاعبين أن يتركوا أثرهم في فترات معينة، مثل ألفريدو دي ستيفانو، كريستيانو (رونالدو)، لكن هذا النادي سيواصل انتصاراتها".

وتابع "اللاعبون مهمون جداً، لكن من يفوز هو النادي. قد يشعر المشجعون بالاستياء (بسبب فشل التعاقد مع مبابي)، لكن في ظل ما نملكه، سيواصل هذا النادي انتصاراته".

وسجل مبابي في المباراتين اللتين جمعتا ريال بسان جرمان في ذهاب وإياب ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال وحظي في "سانتياغو برنابيو" بتحية خاصة من جمهور النادي الملكي الذي اعتقد بأن مسألة ضمه باتت محسومة.

بالنسبة لكازيميرو مبابي "لاعب رائع جعلنا نعمل بجهد كبير في المباراتين. يجب أن نحترم قراره. إذا كان هو من اتخذ القرار، فعلينا احترامه. يجب أن نعي بأنه اتخذ هذا القرار بصحبة عائلته ولم يعد بإمكاننا الحديث عن لاعب لا ينتمي الى ريال مدريد".

وتمنى للنجم الفرنسي "الأفضل في حياته، لكن ليس ضد ريال مدريد. نأمل أن يكون سعيداً حيث هو الآن".

"لا شيء أجمل من اللعب لريال مدريد"

أما بالنسبة لحارس النادي الملكي البلجيكي تيبو كورتوا، فرأى أنه يتوجب على لاعبي ريال فصل أنفسهم عن التخمينات المتعلقة بمبابي، مضيفاً "نحن لا نقرأ يومياً كل ما يُكتب. في النهاية، كل شخص يقرر ما هو الأفضل لمسيرته وحياته. أعتقد أن لا شيء أجمل من اللعب لريال مدريد".

المهاجم البرازيلي رودريغو خلال مؤتمر صحافي في سيوداد مدريد في فالديبيباس بالقرب من العاصمة مدريد للحديث عن مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني وليفربول الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في 24 أيار/مايو 2022 غابريال بويس ا ف ب

وأقر الجناح البرازيلي رودريغو بأن "مبابي بالتأكيد لاعب كبير. كنا نود الحصول عليه هنا (في ريال). لكنه ليس هنا، بالتالي لا يمكننا الحديث عنه. يجب أن نعمل بما نملكه".

وأوضح "أنا، +فيني+ (مواطنه فينيسيوس جونيور) والآخرون، يجب أن نواصل العمل. نحن هنا لكي نعطي أفضل ما لدينا. نحن شبان ونتطور كل يوم".

وعن الصورة التي نشرها على انستاغرام مع تعليق "شغف" بعد قرار مبابي بعدم الانتقال الى ريال والتي تظهر البرازيلي ومن خلفه توقيت المباراة 6+90 عقب تسجيله هدف التقدم على مانشستر سيتي 2-1 في إياب نصف النهائي (تأهل ريال بعد فوزه 3-1 بعد التمديد)، نفى رودريغو بأنه كان يغمز من قناة الفرنسي عبر هذه الصورة.

وقال "الصورة التي نشرتها كانت مصادفة. كما أني أردت نشرها في اليوم السابق وأنا في مركز التمارين. عندما بدأت برؤية التعليقات ، رأيت أن الناس بدأوا يفكرون في أني قمت بنشرها بسبب هذه المسألة (مبابي). لكن كلا، لست بتاتاً من هذا النوع من الأشخاص الذين يقومون بأمور مماثلة. لقد كانت مجرد لقطة جميلة، مع ظهور لوحة النتائج 6+90 في الخلفية. هذا كل شيء".

© 2022 AFP