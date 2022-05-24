البحرية الليبية: انتشال جثث 4 مهاجرين وفقدان 3 في البحر

- ا ف ب

عاملون صحيون ليبيون ينقلون جثث مهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا في شواطئ مدينة صبراتة على مسافة 120 كيلومترا غرب طرابلس بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

طرابلس (أ ف ب) – أعلنت البحرية الليبية الثلاثاء، تمكن دوريتها لخفر السواحل من انتشال جثث أربعة مهاجرين وإنقاذ 13 آخرين معظمهم سوريون فيما بقي ثلاثة مفقودين، بعدما انقلب قارب يقل مهاجرين غير قانونيين شمال غرب ليبيا.

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وأوضحت البحرية الليبية في بيان أن "زوارق حرس السواحل، قامت بانتشال جثث أربعة مهاجرين (ثلاث نساء ورجل) فيما ظل مصير 3 مهاجرين في عداد المفقودين، وتم النجاح في إنقاذ 13 مهاجراً (12 سورياً ومصريا واحدا)".

انقلب القارب الذي لم يعرف العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متنه قبالة سواحل بلدة مليتة الساحلية على بعد 100 كلم غرب العاصمة طرابلس.

ويتكرر مشهد انقلاب القوارب وغرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط خاصة قبالة السواحل الليبية. ومع قرب فصل الصيف تسجل أكبر موجات تنقل للمهاجرين من السواحل الليبية صوب شواطئ أوروبا.

كما تعلن السلطات الليبية مراراً تنفيذ عمليات اعتراض وإنقاذ مهاجرين يُنقلون عادة في مراكب صيد وقوارب متهالكة.

غرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

ويقبع المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف محل انتقاد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 6 آلاف وتسجيل وفاة اكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، إلى جانب فقدان أكثر من 400 مهاجر، بحسب المنظمة.

© 2022 AFP