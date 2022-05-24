بايرن ميونيخ يضم المغربي مزراوي بصفقة حرة

جون ثيس ا ف ب

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الالماني في آخر عشرة مواسم، عن تعاقده الثلاثاء مع الظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي لمدة اربعة مواسم حتى عام 2026 بصفقة حرة، بعد ان لعب الموسم الماضي في صفوف اياكس امستردام الهولندي.

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ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة "بيلد" الواسعة الاطلاع قدرته بنحو 8 ملايين يورو.

وقال مزراوي لدى توقيعه العقد "اخترت بايرن ميونيخ لانني استطيع احراز الألقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات الاولى مع هذا النادي".

وكانت اندية عدة ابدت رغبتها في الحصول على خدمات مزراوي (24 عاما و12 مباراة دولية) المولود في هولندا والذي يستطيع ان يلعب على الرواق الايمن او حتى في مركز قلب الدفاع.

وخاض مزراوي 34 مباراة في صفوف اياكس سجل خلالها 5 اهداف وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في طريق فريقه الى احراز لقب بطل الدوري الهولندي. يذكر ان بايرن ميونيخ مرشح للتعاقد مع لاعب اخر من صفوف اياكس هو راين غرافنبرخ (19 عاما).

© 2022 AFP