تشافي يؤكد بأن برشلونة في حاجة إلى إعادة بناء

سعيد خان ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – أكّد مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس ان فريقه في حاجة إلى إعادة بناء بعد موسم مضطرب، لكنه رفض التأكيد ما إذا كان مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون أحد اللاعبين القادمين الى صفوفه.

إعلان اقرأ المزيد

وانهى الفريق الكاتالوني الدوري المحلي متخلفا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل بعد خسارته في الجولة الاخيرة على ارضه امام فياريال صفر-2، كما انه خسر 4 من مباريات التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويقوم برشلونة بجولة في استراليا حيث يخوض مباراة ودية ضد مباراة تجمع ابرز نجم الدوري الاسترالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي الثلاثاء في سيدني "يتعين علينا تطوير ادائنا بشكل كبير الموسم المقبل، لقد تطورنا كثيرا منذ تشرين الثاني/نوفمبر" ملمحا الى التاريخ الذي استلم فيه تدريب الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان عندما كان الفريق يحتل المركز التاسع في الليغا.

وعلى الرغم من نجاح تشافي في اعادة الفريق الى السكة الصحيحة من خلال التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، فانه في المقابل خرج من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) على يد اينتراخت فرانكفورت الالماني الذي توج بها لاحقا بفوزه على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح.

واضاف تشافي "اعتقد باننا على الطريق الصحيح، يتعين علينا ان نشعر بالايجابية. لكن الموسم المقبل يجب ان نكون اكثر تنافسية والفوز بدوري الابطال لما لا، لانه لا يمكن ان نخوض موسما آخر من دون الفوز بالالقاب، لدينا الخطة في هذا الصدد".

في المقابل، رفض تشافي تأكيد ما اذا كان يرغب في الحصول على خدمات الهداف البولندي في صفوف بايرن ميونيخ الالماني في ظل تصريحات وكيل اعمال الاخير بيني زاهافي بنية موكله ترك الفريق البافاري.

قال في ردّ لسؤال وكالة "فرانس برس" "لا استطيع تأكيد ليفاندوفسكي أو أي اسماء اخرى. بطبيعة الحال نحن نبذل جهودا والواقع انه يتعين علينا اكمال عملية التطوير".

واردف قائلا "عندما نريد الاعلان عن لاعبين جديد سنفعل ذلك لكنه ليس الوقت المناسب حاليا".

© 2022 AFP