دوري "أن بي ايه": بوسطن سلتيكس يعادل ميامي هيت 2-2

نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم يحاول القيام بمتابعة خلال مباراة فريقه ضد ميامي هيت في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 24 ايار/مايو 2022

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فرض بوسطن سلتيكس التعادل 2-2 على ميامي هيت بالفوز عليه 102-82 في المباراة الرابعة بينهما ضمن سلسلة المواجهات ضمن الدور النهائي للمنطقة الشرقية ضمن دورة كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وفرض جايسون تايتوم نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة ليعوض مستواه المتواضع في المباراة الثالثة عندما اكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، في حين كان فيكتور اولاديبو الافضل في صفوف ميامي مع 23 نقطة.

وكان بوسطن خسر اولى مبارياته على ارضه ضمن هذه السلسلة السبت لكنه عوض في المواجهة التي اقيمت فجر الثلاثاء وقال تايتوم في هذا الصدد "خضنا المباراة بهدف تعويض خسارتنا الاخيرة على ارضنا. كنا ندرك بأنها مواجهة حاسمة لاننا لا نريد خسارة جديدة على ارضنا".

في المقابل، اعتبر مدرب ميامي اريك سبويلسترا بان فريقه لم يتمكن من النهوض من البداية السيئة ليعود في المباراة بقوله "بدأوا المباراة بقوة واطبقوا علينا. اعتقد بان اداءنا الهجومي لم يكن فعالا. لكننا لا نبحث عن اعذار، فقد نجح الفريق المنافس في التفوق علينا في جميع النواحي".

وحسم بوسطن النتيجة في الربعين الاولين حيث تقدم 29-11 في الاول قبل ان يوسع الفارق الى 27 نقطة في نهاية الشوط الاول.

واستمر بوسطن في توسيع الفارق ورفعه الى 32 نقطة (69-37) في بداية الربع الثالث قبل ان يقلصه ميامي الى 23 نقطة (73-50) لكن لفترة وجيزة فقط.

ونجح بوسطن في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة مدركا التعادل 2-2 ضمن هذه السلسلة قبل الانتقال الى فلوريدا لخوض المباراة الخامسة الاربعاء.

© 2022 AFP