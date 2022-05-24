رئيس "الاتحاد للطيران" يعتبر هدف صفر كربون أكبر تحديات قطاع الطيران

ابوظبي (أ ف ب) – اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية توني دوغلاس الثلاثاء أن الالتزام بهدف تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 هو أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران حاليا.

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وقال دوغلاس في اليوم الاول من مؤتمر حول الفضاء والطيران في العاصمة الإماراتية أبوظبي إنّ "التحدي الأكبر الذي يواجه الطيران التجاري هو الالتزام الذي تم التعهد به بصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050".

وأضاف الرئيس التنفيذي للناقل الوطني للدولة الخليجية "من السهل جدًا بالنسبة لي ولآخرين الموافقة على شيء من هذا القبيل، لكن مع توقعنا بأن يكون الجيل القادم هو الذي يتحمل مسؤولية الوفاء بهذا الالتزام".

يعد قطاع الطيران من بين أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وتعمل شركات الطيران على تطوير تقنيات جديدة ونظيفة، من بينها تلك التي تخفض استخدام الوقود والانبعاثات.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) الذي تنضوي فيه 290 شركة طيران تمثل 83 بالمئة من النقل الجوي العالمي، قد تعهد في تشرين الأول/أكتوبر بلوغ حياد الكربون بحلول 2050.

والإمارات، وهي من أكبر مصدّري النفط في العالم، أطلقت العام الماضي "مبادرة استراتيجية" قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ تهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

ودعمت الإمارات في السنوات الأخيرة جهود مكافحة تغير المناخ لكنها تبقى إلى جانب جاراتها من دول الخليج المنتجة للمحروقات، تسجل واحدا من أعلى مستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للفرد.

وقال دوغلاس في المؤتمر الذي يستضيف مسؤولين في قطاع الطيران بينهم سعوديون وإسرائيليون "أتخيل أن كل شخص في هذه الغرفة يفهم أن فيزياء الطيران تجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا للغاية في أي وقت قريب. لذلك (...) مسؤوليتنا كقادة في قطاع الطيران هي وضع الأسس للجيل القادم".

© 2022 AFP