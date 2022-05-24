رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز توافق على عملية بيع تشلسي لمجموعة تود بوهلي (رسمي)

داينال ليال ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشلسي الى مجموعة تود بوهلي الأميركية وفق ما أعلن الثلاثاء، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من اتمامها نهائياً.

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ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشلسي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من أيار/مايو.

وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء "وافق مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/كليرلايك كونسورتيوم".

ولن تُحسَم الصفقة نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وكان أبراموفيتش طرح النادي اللندني للبيع مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.

وتضم مجموعة بوهلي، زميلاً مشاركاً في ملكية نادي دودجرز الأميركي للبيسبول، مارك والتر، بالاضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورغ فيس وشركة الاستثمار الأميركية كليرلايك كابيتال.

وفي بيان الإعلان عن الموافقة على عملية البيع في السابع من أيار/مايو الحالي، قال تشلسي إنه "من اجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش".

أضاف "ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمّد".

بالاضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية "لمصلحة النادي".

وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار أميركي لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020.

ويحتاج ملعب "ستامفورد بريدج" الواقع في غرب لندن والبالغة سعته 42 ألف متفرج، إلى إعادة تطوير كبيرة، تتناسب مع حجمه وقيمة الدخل التي يتمتع بها منافسوه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لكن بوهلي يملك سجلاً حافلاً في تحسين كل من الملعب والنتائج الرياضية مع دودجرز.

ونظراً للاستثمار الكبير باللاعبين، بلغ دودجرز الأدوار الاقصائية في الدوري الأميركي للبيسبول في المواسم التسعة الماضية وأحرز اللقب عام 2020 بعد انتظار دام 32 سنة.

© 2022 AFP