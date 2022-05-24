رولان غاروس: مدفيديف الى الدور الثاني من دون عناء

ان كريستين بوجول ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه من دون عناء على الارجنتيني فاكوندو باغنيس 6-2 و6-2 و6-2 الثلاثاء.

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وكان الروسي الذي خرج من الدور الاول أربع مرات في ست مشاركات في البطولة الفرنسية، عاد الى الملاعب الاسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لازالة فتق ابعدته نحو شهرين عن الملاعب كما ان الارضية الترابية ليست المفضلة لديه.

وقال مدفيديف الذي لم يحرز اي لقب له على ملاعب ترابية، مازحا "اعشق رولان غاروس لا سيما منذ العام الماضي (عندما بلغ ربع النهائي)".

وتابع "من قبل لم اكن اعرف ما اذا كنت احب هذه البطولة ام لا لأنني لم اكن امكث طويلا فيها. لم اكن اتخطى اول يوم أحد فيها".

وعن تعافيه من العملية الجراحية قال "الامور تشير بشكل جيد. عندما خضعت لها لم اكن اعتقد باني سالعب على الملاعب الترابية. خضت مباراة على هذه النوعية من الارضية الاسبوع الماضي (خسر امام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان الامر جيدا ان اخوض واحدة قبل رولان غاروس".

واعرب الروسي عن امله "الذهاب أبعد" من الدور ربع النهائي الذي بلغه العام الماضي.

© 2022 AFP