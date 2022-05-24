رولان غاروس: مدفيديف الى الدور الثاني من دون عناء

ان كريستين بوجول ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه من دون عناء على الارجنتيني فاكوندو باغنيس 6-2 و6-2 و6-2 الثلاثاء.

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وكان الروسي الذي خرج من الدور الاول أربع مرات في ست مشاركات في البطولة الفرنسية، عاد الى الملاعب الاسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لازالة فتق ابعدته نحو شهرين عن الملاعب كما ان الارضية الترابية ليست المفضلة لديه.

وقال مدفيديف الذي لم يحرز اي لقب له على ملاعب ترابية، مازحا "اعشق رولان غاروس لا سيما منذ العام الماضي (عندما بلغ ربع النهائي)".

وتابع "من قبل لم اكن اعرف ما اذا كنت احب هذه البطولة ام لا لأنني لم اكن امكث طويلا فيها. لم اكن اتخطى اول يوم أحد فيها".

وعن تعافيه من العملية الجراحية قال "الامور تسير بشكل جيد. عندما خضعت لها لم اكن اعتقد باني سألعب على الملاعب الترابية. خضت مباراة على هذه النوعية من الارضية الاسبوع الماضي (خسر امام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان الامر جيدا أن اخوض واحدة قبل رولان غاروس".

واعرب الروسي عن امله "الذهاب أبعد" من الدور ربع النهائي الذي بلغه العام الماضي.

وتطرق الروسي الى قرار رابطة المحترفين "أيه تي بي" بتجريد بطولة ويمبلدون الإنكليزية من نقاط التصنيف اعتراضاً على قرارها "الأحادي" بحظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، معتبراً أن استعادته لصدارة التصنيف بعد البطولة الإنكليزية سيكون "غريباً" لاسيما أنه ممنوع من المشاركة فيها.

"سأصبح الرقم واحد، هذا عظيم بالنسبة لي"

ويعني قرار "أيه تي بي" الذي ترافق مع قرار مماثل من رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، بأن الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بطلاً لويمبلدون العام الماضي سيخسر ألفي نقطة في التصنيف بعد انتهاء البطولة المقررة بين 27 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو، ما سيعيد مدفيديف الى الصدارة التي تربع عليها لفترة وجيزة.

وتابع مدفيديف "لن يكون هناك توزيع للنقاط، وسأصبح الرقم واحد، حسناً، هذا عظيم بالنسبة لي. إذا كان هناك توزيع للنقاط لم أكن لأصبح الرقم واحد، وحينها سأكون مستاءً".

ورأى أن "هذا هو واقع الأمور. لا يمكنني تغيير بعض القرارات، إن كانت تلك المتعلقة برابطة المحترفين أو بطولة ويمبلدون".

وسيكون ديوكوفيتش الخاسر الأكبر هذا العام بعدما سبق له أن خسر ألفي نقطة في بطولة أستراليا نتيجة استبعاده عنها بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح، وسيخسر الآن ألفي نقطة بسبب قرار رابطة "أيه تي بي" بعدم احتساب النقاط في البطولة الإنكليزية.

ودخل مدفيديف الى بطولة رولان غاروس وهو متخلف بفارق 680 نقطة عن ديوكوفيتش الذي يتوجب عليه الدفاع عن ألفي نقطة أيضاً نتيجة فوزه باللقب العام الماضي.

وخلافاً لمدفيديف الذي يلتقي في الدور الثاني الصربي لاسلو دييري، عانى الروسي الآخر أندري روبليف السابع لحجز بطاقته بالفوز على الكوري الجنوبي كوون سونوو 6-7 (5-7) و6-3 و6-2 و6-4.

وأظهر اليوم الثالث من البطولة الفرنسية أن هناك نجماً صاعداً آخر في عالم الكرة الصفراء الى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس، بشخص الدنماركي هولغر رونه.

وحقق ابن التاسعة عشرة الذي يكبر ألكاراس بشهر فقط، نتيجة ملفتة الثلاثاء باقصائه الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بالفوز عليه 6-3 و6-1 و7-6 (7-4).

ودخل رونه، الفائز بلقب الصبيان في البطولة الفرنسية عام 2019 والذي سبق له تصدر فئة الشبان في التصنيف العالمي، الى رولان غاروس وهو في المركز الأربعين عالمياً في أعلى تصنيف له، بعدما بدأ عام 2021 خارج المصنفين الـ400 الأوائل.

وسبق للدنماركي أن أثبت قدراته على الملاعب الترابية هذا الموسم باحرازه لقبه الاحترافي الأول بعد تتويجه بطلاً لدورة ميونيخ، مزيحاً في طريقه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً الذي سقط أمام رونه في ثمن النهائي.

تأهل سهل لبطلة 2017

ولدى السيدات، لم تجد اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة 13 وبطلة 2017 أي صعوبة تذكر في بلوغ الدور الثاني بفوزها على الإيطالية لوسي برونزيتي 6-1 و6-4، لتنهي سلسلة من خمس هزائم متتالية بعدما بدأت الموسم بـ14 فوزاً في 18 مباراة.

وبدت أوستابنكو غير واثقة من مشاركتها في ويمبلدون بعد قرار "دبليو تي أيه" بعدم توزيع النقاط، قائلة "إذا لم تكن هناك نقاط، فلست واثقة حقاً مما سأفعله. أعتقد أنهم قد يعودون عن قرارهم (دبليو تي أيه أو بطولة ويمبلدون)".

وللمرة الرابعة توالياً، بلغت الأميركية دانييل كولنز التاسعة التي فاجأت العالم في بداية الموسم بوصولها الى نهائي أستراليا المفتوحة، الدور الثاني في رولان غاروس (أفضل نتيجة لها الدور ربع النهائي) بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-صفر و6-4.

كما تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة ووصيفة فلاشينغ ميدوز 2016 وويمبلدون 2021 بفوزها على الفرنسية تيسا أندريانجافيتريمو 2-6 و6-3 و6-1، والكازخستانية إيلينا ريباكينا السادسة عشرة بفوزها على الهولندية أرانشا روس 6-1 و5-7 و6-2.

© 2022 AFP