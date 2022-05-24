فيتل يخوض سباقاً لمطاردة نشالين في برشلونة

غابريال بويس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل خلال تواجده في مونتميلو للمشاركة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، في 20 أيار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – بعدما وقع ضحية عملية سرقة في برشلونة، غداة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، خاض السائق الألماني سيباستيان فيتل الإثنين سباقاً آخر ولكن هذه المرة لمطاردة نشالين، مسترشداً بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) الخاص بسماعاته الموجودة في الحقيبة المسروقة، بحسب ما ذكرت الشرطة الثلاثاء.

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وكان السائق الذي شارك في سباق الأحد في مونتميلو الكاتالونية، متواجداً في برشلونة الاثنين عندما سُرقت منه حقيبته لدى خروجه من سيارته، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة الإقليم الكاتالوني لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأقدم فيتل، بطل العالم أربع مرّات، على "مطاردتهم" من خلال تفعيل خيار تحديد الموقع الجغرافي لسماعاته التي كانت في حقيبة الظهر المسروقة، وأبلغ الشرطة.

وبحسب صحيفة "إل بريوديكو" اليومية في برشلونة، طلب فيتل من امرأة كانت تمر إلى جانبه أن تعيره دراجتها الكهربائية التي انطلق بها بعد ذلك. لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة إن السائق اتبع أثر اللصوص حتى تمكن من وضع يديه على سماعات الرأس التي رموها رغم احتفاظهم بالحقيبة.

وأشارت "إل بريوديكو" نقلاً عن مصادر في الشرطة إلى أن اللصوص تخلّوا عن السماعات بالقرب من متجر في وسط برشلونة، مشتبهين بشكل صحيح في أنها قد تكون مزودة بنظام تحديد المواقع.

© 2022 AFP