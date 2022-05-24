قتيلان و120 جريحا بانفجار أسطوانة غاز في أبوظبي

كريم صاحب ا ف ب/AFP

شاطئ في مدينة أبوظبي في 24 كانون الثاني/يناير 2022

ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الشرطة مقتل شخصين وإصابة 120 بجروح بانفجار اسطوانة غاز في مطعم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وأفادت الشرطة في تغريدة عن "إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين".

وأدى الانفجار الاثنين إلى نشوب حريق أحدث أضرارا في واجهات ستة مباني وعدد من المتاجر قبل السيطرة عليه، بحسب المصدر.

وتم إجلاء السكان بأمان من أربعة من المباني المتضررة، بينما تجري الجهود للعثور على سكن موقت لقاطنيها ريثما يتم تأمينها بالكامل.

وأظهرت صور نشرتها شرطة أبوظبي عناصر الإسعاف يساعدون شخصا على نقالة بينما تناثر الحطام والزجاج المهشم على الرصيف.

وأفاد شاهد عيان صحيفة "ذي ناشونال" أنه سمع انفجارين وقت الغداء.

وقال الرجل الذي لم تعرّف الصحيفة عنه "كان الصوت الأول خفيفا وبدأ الناس يتصلون بجهاز الإطفاء والشرطة.. وبعد وقت قصير، وقع انفجار كبير. كان صوتا قويا للغاية. اهتزّت نوافذ بعض المكاتب وتحطّمت".

ولم تشر السلطات إلى إمكانية أن يكون الانفجار مفتعلا.

وتعيش الإمارات العربية المتحدة حالة تأهب منذ قتل ثلاثة أشخاص يعملون في قطاع النفط بهجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدف أبوظبي في 17 كانون الثاني/يناير. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

وأحبطت السلطات مذاك ثلاثة هجمات مشابهة.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين.

© 2022 AFP