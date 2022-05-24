مانشستر يونايتد بحاجة الى "عملية جراحية كبرى" (دوايت يورك)

سعيد خان ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – أكّد مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق، الترينيدادي دوايت يورك بأنه يتعين على مدرب الشياطين الحمر الجديد الهولندي اريك تن هاغ القيام "بعملية جراحية كبرى" لكي يعيده الى القمة.

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وتوج يورك الذي شكل ثنائيا رائعا الى جانب اندي كول بطلا للدوري المحلي 3 مرات في صفوف يونايتد ودوري الابطال وكأس انكلترا مرة واحدة ايضا، وقد امضى الاسبوعين الاخيرين على مقربة من ملعب "اولدترافورد" ورأى عن كثب ما يحتاجه الفريق.

وقال يورك الذي سيقود كمدرب نخبة من نجوم الدوري الاسترالي لمواجهة برشلونة في مباراة ودية في سيدني "امضيت الاسبوعين الاخيرين هناك ورأيت عن كثب لماذا نحن في هذه الوضعية".

واضاف "يتعين عليه (تن هاغ) القيام بعملية جراحية كبرى، ثمة عمل كبير يجب القيام به".

وانهى يونايتد الموسم في المركز السادس بفارق 35 نقطة عن جاره مانشستر سيتي بطل الدوري المحلي.

واضاف يورك "لا ادري ما هي الخطوة الاولى التي يجب القيام بها، لكن يتعين على المدرب الجديد ان يفرض شخصيته على الفريق وان يعزّز من تضامن اللاعبين. يبدو هذا الأمر تحديا كبير في الوقت الحالي".

وتابع "عندما تنظر الى فريقنا تجد بانه يضم لاعبين رائعين لكنهم لم يحققوا الانجازات. ثمة عمل كبير يجب القيام به".

وبات تن هاغ خامس مدرب رسمي منذ اعتزال السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون الذي قاد الفريق الى اللقب في موسمه الاخير عام 2013.

يذكر ان يورك الذي دافع عن الوان اندية استون فيلا وبلاكبيرن وبرمنغهام وسندرلاند الانكليزية ايضا، تولى الاشراف على نادي ماكارثر اف سي في الدوري الاسترالي خلال الشهر الحالي في اول منصب تدريبي له.

© 2022 AFP