مفوضة حقوق الإنسان الأممية تبدأ زيارة الى شينجيانغ

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خلال لقائها وزير الخارجية الصيني وان يي في 23 أيار/مايو 2022 في كانتون بجنوب الصين.

بكين (أ ف ب) – تبدأ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء زيارة مرتقبة جدا الى منطقة شينجيانغ الصينية حيث تواجه بكين اتهامات بقمع أقلية الأويغور المسلمة.

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تجري هذه الزيارة بعيدًا عن الصحافة الأجنبية، فقد طلب من الوفد الأممي البقاء ضمن فقاعة صحية، بسبب الوضع الوبائي في الصين.

لم تعرف أية تفاصيل حول الأماكن المحددة التي ستزورها ميشيل باشليه ما يثير تساؤلات حول مدى حرية تحركها على الأرض.

يحض الأويغور في الشتات وجمعيات حقوق الإنسان رئيسة تشيلي السابقة على عدم الانجرار إلى عملية دعائية من قبل النظام الشيوعي.

منذ عدة سنوات، تتعرض شينجيانغ (شمال غرب) التي لطالما شهدت اعتداءات نسبت الى انفصاليين وإسلاميين من الأويغور للقمع باسم مكافحة الإرهاب.

وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز حوالى مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، او حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري". أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب "إبادة".

من جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتقول بكين أيضا إنها لا تفرض التعقيم ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.

ولكن، وفقًا لأساتذة جامعيين ولأويغور مقيمين في الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت في السنوات الأخيرة عن حملات القمع القاسية للتركيز على التنمية الاقتصادية في المنطقة التي تعد 26 مليون نسمة حوالى نصفهم من الأويغور.

"آمال قليلة"

ستزور باشليه التي ستتواجد الثلاثاء والاربعاء في شينجيانغ عاصمة المنطقة أورومتشي.

في 2014 أوقع اعتداء ضد مدنيين 40 قتيلا في المنطقة. وأدت أعمال شغب في 2009 الى مقتل حوالى 200 شخص غالبيتهم من اتنية الهان التي تشكل غالبية في الصين قضوا طعنا او ضربا على أيدي الأويغور.

ستزور باشليه أيضا كاشغار المدينة الواقعة في جنوب المنطقة حيث العدد الكبير من الأويغور وحيث أشارت تقارير الى ان الحملة الأمنية كانت صارمة فيها.

وقال جيفلان شيرميمت البالغ من العمر 31 عامًا وهو من الايغور ويقيم في تركيا لوكالة فرانس برس "آمل أن تتمكن من أن تسأل الحكومة الصينية عن مكان وجود والدتي" التي لا يعرف أي شيء عنها منذ أربع سنوات.

من جهتها قالت نورسيمانغول عبد الرشيد وهي من الأويغور وتعيش كذلك في تركيا إنها "لا تأمل كثيرا" في أن يتمكن وفد الأمم المتحدة من "إحداث أي تغيير".

وأضافت لوكالة فرانس برس "يجب أن يزوروا ضحايا، مثل أفراد عائلتي وليس المشاركة في عروض معدة مسبقا" من قبل بكين.

حكم على شقيق نورسيمانغول بالسجن حوالى 16 عاما لا سيما لإدانته بتهمة "الإعداد لأعمال عنف وارهاب" كما علمت أخيرا من قاعدة بيانات كشفتها وكالة فرانس برس ومعروف ان مصدرها تسريبات من ارشيف الشرطة.

تقول نورسيمانغول عبد الرشيد 'إذا لم يتمكن فريق الأمم المتحدة من الوصول بشكل غير محدود إلى شينجيانغ، فلن أقبل ما يسمى بتقاريرهم".

تسريب صور

لكن الصين عبرت بوضوح عن أهدافها.

فقد أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تؤدّي زيارة ميشيل باشليه إلى "توضيح المعلومات المضلّلة" حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه خلال لقائه باشليه في غوانغتشو (جنوب) الإثنين أعرب وانغ "عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة في تعزيز التفاهم والتعاون وتوضيح المعلومات المضلّلة".

وباشليه هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وهذه الزيارة هي ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينجيانغ.

وقال رافاييل ديفيد من منظمة International Service for Human Rights إن "على باشليه أن تفهم أن ما هو على المحك هو ثقة العالم بالامم المتحدة".

خلال اجتماع فيديو الاثنين مع ممثلي سفارات أجنبية أكدت رئيسة تشيلي السابقة أنها ستزور مراكز اعتقال كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

بهدف تصعيد الضغط على وفد الأمم المتحدة، نشر كونسورسيوم وسائل إعلام أجنبية الثلاثاء سلسة وثائق قال إن مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة المحلية.

وبينها آلاف الصور لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في "معسكرات اعتقال" في المنطقة وتظهر وجوه العديد من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون.

© 2022 AFP