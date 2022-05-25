بطولة إنكلترا: المصري النني يمدّد عقده مع أرسنال

دانيال ليال ا ف ب

لندن (أ ف ب) – وقّع لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني عقداً جديداً مع أرسنال خامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن نادي شمال لندن الأربعاء.

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وأحرز النني خمسة أهداف ومرّر 10 كرات حاسمة في 147 مباراة مع أرسنال في مختلف المسابقات، منذ انضمامه الى صفوفه قادما من بازل السويسري عام 2016.

ولم يكشف أرسنال عن مدة العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 29 عامًا والذي كان عقده السابق سينتهي في نهاية حزيران/يونيو، فيما أشارت الصحف الإنكليزية إلى تمديد عقد لاعب الارتكاز سنة واحدة قابلة للتجديد.

وقال مدرّبه الإسباني ميكل أرتيتا لموقع النادي على الإنترنت "مو جزء مهم حقًا من الفريق. إنه يجلب طاقة وحماسا والتزامًا لا نهاية لهم للفريق وهو محبوب من الجميع".

وأضاف "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".

من جهته، قال النني "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وأضاف "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع وأنا سعيد جدًا ومتحمس جدًا للمستقبل".

وخاض النني 14 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم الذي أنهاه أرسنال في المركز الخامس، بينما ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث خسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتوج النني مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنكليزي خلال موسمه الأول في 2017 معه وقضى موسم 2019-2020على سبيل الإعارة في نادي بشيكتاش التركي.

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